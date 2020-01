В шаге от «Оскара»: «Дылда» выиграла приз на фестивале в США

Лента «Дылда» режиссера Кантемира Балагова удостоилась звания лучшего фильма на иностранном языке и приза FIPRESCI Международной федерации кинопрессы на фестивале в Палм-Спрингс в США, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Нон-Стоп Продакшн». Представители кинокомпании уточнили, что постановщик лично представил картину, но на награждении его не было, так как он уехал в Россию.

Балагов записал видеобращение, в котором признался, что для него большая честь получить эту награду.

«Признание «Дылды» для меня особенно ценно и важно, потому что я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана. И я вижу, что эта история услышана, что ее понимают, а главное чувствуют далеко за пределами России», — передали слова кинематографиста в компании.

Ранее «Дылда» попала в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм», сообщалось на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук. Окончательный список номинантов станет известен уже 13 января 2020 года.

За награду в этой номинации также поборются картина чешского режиссера Вацлава Маргуола «Раскрашенная птица» о мальчике, родителей которого преследуют нацисты, эстонский фильм «Правда и справедливость» («T de ja igus»), «Отверженные» («Les Miserables») от Франции, «Оставшиеся» («Akik maradtak») от Венгрии и «Страна меда» от Северной Македонии. Конкуренцию им составят «Тело Христово» польского режиссера Яна Комасы, дебютная полнометражная работа постановщицы Мати Диоп из Сенегала «Атлантика», лауреат премий «Золотая пальмовая ветвь» и «Золотой глобус» «Паразиты» Пон Джун Хо и «Боль и слава» испанца Педро Альмодовара.

В общей сложности в перечень вошли десять картин, которые были отобраны среди 91 фильма.

Еще один отечественный проект — мультфильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» — представлен в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». До этого аниматор уже дважды выдвигался на премию «Оскар» в этой категории: в 2009 году за ленту «Уборная история — любовная история» и в 2016-м за мультфильм «Мы не можем жить без космоса».

В короткий список попали десять короткометражек. Вместе с мультфильмом Бронзита претендовать на победу будут «Волосы любви» («Hair Love») об отце-афроамериканце, который впервые пытается уложить волосы своей дочери, «Вне трассы» («Hors piste») французского режиссера Лео Брюнеля о спасателях, работа американского режиссера Росаны Салливан «Котбуль» («Kitbull») о бездомном котенке и питбуле, а также «Дочь» («Daughter»), «Незабываемый» («Memorable»), «Помни мои мысли» («Mind My Mind»), «Физика скорби» («The Physics of Sorrow»), «Сестра» («Sister») и «Дядя Томас: учет дней» («Uncle Thomas: Accounting for the Days»).

В мае фильм «Дылда» был высоко оценен жюри Каннского кинофестиваля и получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд».

Действие картины Балагова происходит в послевоенном Ленинграде, куда возвращаются две бывшие фронтовички и пытаются обрести мирную жизнь. В фильме снялись Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Андрей Быков, Игорь Широков и другие. Секция «Особый взгляд» — вторая по значимости на фестивале, в которую часто отбираются молодые специалисты с нестандартным взглядом на режиссуру. Балагов принимал в ней участие во второй раз — в 2017 году он привозил в Канны свой дебютный полнометражный фильм «Теснота», который также завоевал приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

По словам 28-летнего Балагова, он заинтересовался исследованием «послевоенной травмы» после прочтения книги Марии Степановой «Памяти памяти»:

«Я постоянно возвращаюсь к ней. Там есть прекрасная фраза: «Травмы делают нас, массовых, штучными». Эта «штучность» мне была важна в кино, и мне было интересно ее изучать. Роль женщины в войне — у меня всегда было поверхностное представление о войне».