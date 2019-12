Итоги года: Forbes посчитал доходы музыкантов

Американская певица Тейлор Свифт во второй раз возглавила список самых высокооплачиваемых музыкантов года, составленный журналом Forbes. С начала 2019-го звезда смогла заработать около $185 млн благодаря новому контракту со звукозаписывающим лейблом, рекламным сделкам и большому гастрольному туру. В течение последних пяти лет артистка постоянно попадала в первую тройку списка, но высшую строчку занимала всего один раз — в 2016-м. По сравнению с прошлогодним результатом доход артистки вырос почти на $100 млн.

Не сильно от нее отстал выпустивший свой новый долгожданный альбом в этом году Канье Уэст, ставший самым высокооплачиваемым рэпером в мире. Благодаря гастролям и собственной линейке кроссовок в коллаборации с лидером рынка за последний год он заработал $150 млн.

«Я словно увидел «луч света» на идее делать собственную линию спортивной обуви, — сказал Уэст в интервью для обложки августовского Forbes, — Я считаю себя специалистом в своем деле и понимаю, что люблю создавать вещи, которые нужны людям и доставляют им огромную радость».

Ожидается, что в ближайшее время продажи его обуви превысят $1,5 млрд.

Третье место в списке занял популярный британский певец и автор песен Эд Ширан, чистый заработок которого в 2019 году составил $110 млн. В августе его гастрольный тур Divide, стартовавший в марте 2017-го, был признан самым высокодоходным в истории. Еще до окончания концертов, число которых достигло 255, Ширан уже заработал более $730 млн. Также его гастроли побили рекорд по посещаемости — на них было продано более 8,5 млн билетов в 43 странах мира.

Отмечается, что Ширану удалось побить рекорд группы U2, которая установила его во время тура 360° в 2011 году. Музыканты на протяжении восьми лет были рекордсменами по прибыльности гастролей.

Калифорнийская рок-группа The Eagles, которая считается третьим по популярности коллективом в США после The Beatles и Led Zeppelin, за минувший год заработала $100 млн. В сентябре музыканты выступили в Лас-Вегасе со своими главными хитами и впервые полностью исполнили легендарный альбом 1976 года «Hotel California».

Пятым в рейтинге стал Элтон Джон, собравший $84 млн в разгар своего прощального тура, который завершится в 2021 году. В последнее время 72-летний музыкант часто жалуется на ухудшение здоровья: в октябре из-за болезни он перенес свой концерт в Индианаполисе на март следующего года.

Шестое и седьмое место поделили между собой супруги Jay-Z и Beyonce — каждый из них заработал по $81 млн за год. Ранее Jay-Z возглавил список самых богатых хип-хоп исполнителей и стал первым в истории рэпером-миллиардером. Согласно соответствующему рейтингу Forbes, опубликованному 13 июня, состояние музыканта составляет $1 млрд.

«Вся жизнь Jay-Z — это настоящий образец для подражания. Он один из лучших примеров того, как в современном обществе действительно можно воплотить в жизнь американскую мечту и стать миллиардером», — говорил о коллеге рэпер и ведущий шоу «Yo! MTV Raps» Фэб Файв Фредди.

Еще в 2007 году Шон Картер (настоящее имя Jay-Z) сделал смелое заявление, которое предрекло его успех: в одной из песен музыканта звучала фраза «Я уже величайший рэпер в истории, следующая цель — стать миллиардером» («I'm already the G.O.A.T. — next stop is the billie»). В своем сообщении Forbes отмечает, что его семейное состояние оценивается в $1,4 млрд, учитывая вклад его супруги Бейонсе.

Канадец Дрейк, ставший самым популярным исполнителем десятилетия по данным Spotify, за минувший год увеличил свое состояние на $75 млн благодаря вложению в производство крепкого алкоголя и сотрудничеству с крупным ночным клубом.

На девятом месте оказался 49-летний американский рэпер и продюсер P. Diddy, заработавший $70 млн. Как и Jay-Z, помимо творчества музыкант занимается производством брендированной продукции. Последнее место в десятке самых высокооплачиваемых музыкантов заняла знаменитая американская группа Metallica. В этом году в рамках мирового тура WorldWired коллектив исполнял в каждой стране кавер на песню местного артиста на оригинальном языке. Во время концерта на московском стадионе «Лужники» участники группы исполнили культовую песню Виктора Цоя «Группа крови».