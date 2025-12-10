На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ангарске возбудили дело после аварии на теплоэлектростанции

Следственный комитет начал расследование аварии на ТЭЦ в Ангарске
Александр Кряжев/РИА Новости

В Ангарске Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии на теплоэлектростанции №9. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент привел к понижению температуры теплоносителя в социальных объектах и 1546 жилых домах города. Следователи отметили, что по факту аварии была проведена проверка, направленная на выявление нарушений требований безопасности при предоставлении услуг.

Следственный отдел по Ангарску СУ СК России по Иркутской области квалифицировал происшествие по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, совершенном группой лиц по предварительному сговору, при этом услуги предназначались для детей до шести лет.

В городе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ, когда температура теплоносителя снизилась в более чем 1,5 тыс. домов.

По словам генерального директора Байкальской энергетической компании Олега Причко, подрядная организация работает круглосуточно над устранением последствий аварии на ТЭЦ-9, из-за которой без тепла остались более 167 тысяч человек, в том числе 32,5 тысячи детей.

Ранее возле ТЭЦ в Красноярске произошел пожар после взрывов.

