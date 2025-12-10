В Свердловской области суд оштрафовал женщину, прикурившую от Вечного огня

Свердловский областной суд вынес приговор по делу о реабилитации нацизма в отношении жительницы Ирбита. Об этом сообщили в официальном канале региональных судов.

Женщину обвинили в публичном осквернении символа воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества.

По материалам дела, в августе этого года Надежда Бурундукова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взобралась на гранитные плиты мемориала, посвященного подвигам жителей Ирбита в годы Великой Отечественной войны, и прикурила сигарету от Вечного огня.

Подсудимая полностью признала вину, поэтому дело рассмотрели в особом порядке. Суд квалифицировал ее действия по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за реабилитацию нацизма, выраженную в осквернении символов воинской славы и унижении памяти защитников страны.

В итоге женщине назначили штраф в размере 80 тыс. рублей с рассрочкой на четыре месяца. Приговор вступит в силу через 15 дней, если стороны не обжалуют решение.

Ранее к мемориальному танку «Алеша» в Якутске прилепили куриную голень.