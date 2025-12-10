На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области суд оштрафовал женщину, прикурившую от Вечного огня

Жительницу Ирбита оштрафовали за осквернение Вечного огня
true
true
true
close
Партия «Единая Россия»

Свердловский областной суд вынес приговор по делу о реабилитации нацизма в отношении жительницы Ирбита. Об этом сообщили в официальном канале региональных судов.

Женщину обвинили в публичном осквернении символа воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества.

По материалам дела, в августе этого года Надежда Бурундукова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взобралась на гранитные плиты мемориала, посвященного подвигам жителей Ирбита в годы Великой Отечественной войны, и прикурила сигарету от Вечного огня.

Подсудимая полностью признала вину, поэтому дело рассмотрели в особом порядке. Суд квалифицировал ее действия по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за реабилитацию нацизма, выраженную в осквернении символов воинской славы и унижении памяти защитников страны.

В итоге женщине назначили штраф в размере 80 тыс. рублей с рассрочкой на четыре месяца. Приговор вступит в силу через 15 дней, если стороны не обжалуют решение.

Ранее к мемориальному танку «Алеша» в Якутске прилепили куриную голень.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами