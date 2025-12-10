На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе оценили обвинения Трампа из-за урегулирования на Украине

CNN: Европа боится, что Трамп обвинит ЕС и Украину в препятствовании миру
Anna Rose Layden/Reuters

Страны Европы опасаются, что президент США Дональд Трамп обвинит Евросоюз (ЕС) и Украину в препятствовании миру. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

«Среди европейских чиновников есть страх, что Трамп настолько теряет терпение из-за отсутствия прогресса в переговорах, что он может выйти из них, возложив вину на Украину и Европу за то, что они препятствуют соглашению», — говорится в сообщении.

Собеседник телеканал добавил, что Украина «теряет стратегически важные позиции на востоке».

До этого Трамп в интервью изданию Politico заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в Европе, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они «не справляются с работой». По оценке президента США, его европейские коллеги «слабые» и зачастую не понимают, что делают.

Ранее глава евродипломатии Каллас предложила США критиковать Россию вместо Европы.

