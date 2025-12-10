На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп сравнил США с Северной Кореей

Трамп: границы США по безопасности уступают только КНДР
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Границы США по своей безопасности уступают только границам Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании, передает NBC.

«Я бы, наверное, сказал, что есть одна страна, у которой крепче граница. Знаете, какая? Северная Корея», — заявил американский лидер.

Политик отметил, что у Северной Кореи на границе установлено семь заборов, подключенных к электричеству. После первого забора тот, кто пытается пересечь границу, остается едва живым, пройти два забора практически невозможно, рассказал Трамп.

Глава Белого дома пошутил, что КНДР необходимо присвоить звание самой безопасной границы.

При этом в конце октября Трамп выражал заинтересованность в проведении встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своей поездки в страны Азии. Для обсуждения Трамп предлагал обсудить санкции США в отношении КНДР.

Ранее КНДР обвинила США во враждебности и осудила последние санкции.

