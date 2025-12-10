На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ввоз машин с пробегом из Южной Кореи в РФ вырос на 171%

«Автостат»: ввоз подержанных автомобилей из Южной Кореи в ноябре вырос на 171%
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Импорт подержанных автомобилей из Южной Кореи в Россию в ноябре 2025 года вырос на 171%,, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В ноябре текущего года из Южной Кореи в Россию ввезено 14,8 тысяч легковых автомобилей. Это в 2,7 раза (+171%) больше, чем в ноябре прошлого года (5463 шт)», — сообщил эксперт.

Среди моделей лидирует Hyundai Palisade (962 шт). В топ-5 также входят Kia Sorento (784 шт), Kia Carnival (768 шт), BMW 5 серии (640 шт) и Kia K5 (508 шт).

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.

