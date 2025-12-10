В Татарстане на видео сняли последние секунды жизни пешехода перед жестким ДТП

В Татарстане на видео попало, как человека отбросило от удара «КамАЗа»

В Республике Татарстан большегруз сбил человека на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«КамАЗ» <…> сбил человека в Зеленодольском районе. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте», — говорится в публикации.

Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сбивает пешехода, который от удара отлетает на несколько метров. По данным СМИ, в результате произошедшего человек получил травмы, несовместимые с жизнью. На место ДТП прибыла карета скорой, не медикам не удалось спасти пешехода.

До этого в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль сбивает мужчину, который едет по пешеходному переходу. От удара человек подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть. Инцидент произошел 7 декабря на Краснопрудной улице. В результате ДТП курьер получил травмы, несовместимые с жизнью.

