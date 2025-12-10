На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посол США в Турции призвал Анкару избавиться от российских систем С-400

Посол США в Турции Барак призвал Анкару избавиться от российских систем С-400
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара должна избавиться от российских систем ПВО С-400, если хочет вернуться к программе производства и закупки американских истребителей F-35. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, Вашингтон и Анкара ведут переговоры по поводу C-400 и желания Турции «снова присоединиться» к программе по F-35.

«Согласно законодательству США, Турция не может больше эксплуатировать или владеть системами С-400, чтобы вернуться в программу F-35», — заявил Баррак.

Посол подчеркнул, что хорошие отношения между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом по этому вопросу стали «самыми плодотворными» почти за десятилетия. Он выразил надежду, что они приведут к прорыву в ближайшие месяцы, и Турция «удовлетворит требования безопасности» Соединенных Штатов.

До этого Баррак отмечал, что в Турции близки к тому, чтобы отказаться от российской системы ПВО. По его словам, Турция приблизилась к демонтажу российской системы ПВО, которая стала причиной напряженности в отношениях с другими членами НАТО и помешала приобрести американские самолеты F-35.

Ранее СМИ сообщили, что в США простаивают оплаченные Турцией F-35.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами