Россияне активно обращаются к ИИ за медицинскими консультациями

Почти 50% опрошенных россиян обращаются к ИИ за медицинскими консультациями
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Россияне все активнее используют искусственный интеллект для решения вопросов, связанных со здоровьем. 47% опрошенных уже консультировались с ИИ или применяли его для первичной диагностики. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Росгосстрахом» (есть у «Газеты.Ru»).

Чаще всего нейросети помогают респондентам расшифровывать медицинские анализы — об этом сообщили 29%. Еще 16% уточняют через ИИ симптомы заболеваний, 14% используют его как инструмент «второго мнения». Каждый десятый опрошенный применяет технологии для предварительного диагноза, а четверть опрошенных — «из интереса» или для самообразования.

Наиболее распространенные запросы касаются бытовой медицины: 25% спрашивали об информации по заболеваниям ЖКТ, 23% — о простудных и вирусных болезнях, 17% — о нарушениях эндокринной системы и проблемах мочеполовой сферы.

При этом общение с ИИ нередко приводит к визиту к врачу. После получения ответа от нейросети 25% россиян обратились к специалисту, еще 32% планируют сделать это. В 22% случаев диагноз, предложенный ИИ, полностью совпал с мнением врача, в 57% — совпадал частично. У 21% пользователей заключения искусственного интеллекта и врача не совпали вовсе.

К использованию технологий россияне подходят в целом осторожно. 41% считают применение ИИ безопасным, 35% воспринимают нейросеть как справочник, 26% — как источник второго мнения. И лишь 8% готовы полагаться на искусственный интеллект как на самостоятельный медицинский инструмент.

Также выяснилось, что россияне готовы платить за доступ к медицинским ИИ-сервисам: 10% уже сейчас, еще 20% — при условии доступной стоимости. Каждый четвертый убежден, что такие сервисы должны быть бесплатными.

«Чаще всего пациенты используют нейросети не для постановки диагноза, а чтобы разобраться в результатах обследований или лучше понять симптомы. Это естественный шаг в сторону цифровой грамотности, но важно помнить: технологии — лишь дополнительный инструмент, а не замена врача. Своевременная консультация специалиста остается ключевым фактором успешного лечения, особенно при критических заболеваниях», — отметила замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольга Купцова.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что частные клиники начали передавать анализы на «Госуслуги».

