Над Москвой сбили третий за утро беспилотник

Собянин: средства ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Shutterstock

Дежурные силы ПВО Минобороны России уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Есть ли повреждения или пострадавшие в результате атаки, Собянин не уточнил.

До этого Собянин сообщил, что второй за час беспилотник уничтожили на подлете к Москве.

Накануне мэр сообщал, что российские военные перехватили не менее четырех беспилотников, летевших в сторону Москвы.

Утром Минобороны России сообщило, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников в четырех российских регионах. В ведомстве уточнили, что 16 БПЛА было перехвачено в Брянской области, два — в Калужской области, и по одному в Белгородской и Московской областях.

Ранее в Брянской области объявили режим беспилотной опасности.

Атаки БПЛА на Россию
