Шойгу рассказал о «зародышах НАТО» в одном регионе

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе появляются «зародыши НАТО», которые несут дополнительные угрозы региону. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, «зародыши НАТО» появляются на Востоке. Постепенно в регионе начинают появляться объединения, которые так или иначе продолжают свое развитие в направлении ухудшения ситуации и появления дополнительных угроз, в том числе России, указал Шойгу.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО стремится застолбить себе место в Тихом океане для сдерживания Китая и изоляции России. По словам дипломата, своими действиями Североатлантический альянс подрывает основы региональной архитектуры безопасности, которая выстраивалась вокруг центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии десятилетиями.

