ЕС может принять закон для бессрочной блокировки российских активов

FT: ЕС хочет принять закон, чтобы бессрочно заблокировать активы России
Global Look Press

Евросоюз намерен бессрочно заблокировать замороженные в странах объединения российские активы на сумму до €210 млрд, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Для этого планируется ускоренное принятие закона, который предусматривает чрезвычайные полномочия для преодоления национального вето на продление санкций.

Еврокомиссия хочет использовать доходы от замороженных активов для предоставления Украине кредита на сумму около €90 млрд в ближайшие два года.

FT отмечает, что для реализации этого сценария требуется, чтобы активы были заблокированы на неопределенный срок, а не на шестимесячные периоды, которые могут быть продлены только по единогласному решению всех 27 стран Евросоюза. Чиновники ЕС опасаются, что Венгрия заблокирует продление санкций в отношении РФ.

Накануне The Times сообщила, что страны Евросоюза находятся на финальной стадии согласования соглашения об использовании активов РФ. Официальное заявление по этому вопросу может быть сделано на этой или следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в ЕС обеспокоены из-за обсуждения Россией и США замороженных российских активов.

