В FIS высказались о выдаче нейтрального статуса россиянам

В FIS сообщили, сколько россиян допустят на этап Кубка мира в Давосе

Спортивный директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Сандра Шпиц рассказала о механизме получения нейтрального статуса российскими спортсменами, передает SVT.

«Мы должны определить, связаны ли спортсмены с добровольной военной службой и получают ли за это деньги. Надеемся, что сможем сделать это в течение пары дней. Я не могу этого обещать, но может получиться», — сообщили в FIS.

Шпиц также отметила, что из российских лыжников смогут выступить под нейтральным статусом на предстоящем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе всего пара человек.

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Вяльбе заявила, что Коростелев отправился в Швейцарию без нейтрального статуса.