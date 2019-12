Русское в моде: 10 самых популярных песен года

Российский стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» опубликовал рейтинги песен, альбомов и подкастов, которые пользовались наибольшей популярностью среди его пользователей в 2019 году. В него попали произведения, выпущенные не раньше 2018-го, передает «Коммерсант».

Лидерами по количеству прослушиваний стали российская поп-певица Юлия Зиверт, более известная как Zivert, а также белорусский певец Тимофей Морозов, выступающий под псевдонимом Тима Белорусских, — в список самых популярных композиций попали сразу несколько их песен.

Так, трек Zivert «Зеленые волны», выполненный в эстетике эпохи конца восьмидесятых, которую сама исполнительница считает «самым стильным временем и в музыке, и в моде», оказался на восьмом месте.

Вышедший вслед за ним клип на новую песню «Life» отличался своей стилистикой — в нем артистка решила уйти от винтажной эстетики в пользу современных образов. Именно эта композиция стала самой прослушиваемой по итогам 2019 года.

«Life — мое состояние... Состояние вдумчивых размышлений в одиночку, поэтому мы просто хотели попасть в огромный, кипящий, переливающийся миллионами огней, незнакомый мегаполис — и просто затеряться в нем ... Оказаться лишь одиноким прохожим, сторонним наблюдателем среди судеб большого города .. И одновременно быть их частью», — писала Зиверт в своем Instagram.

Появление Тимы Белорусских на отечественной поп-сцене стало сюрпризом не только для обычных слушателей, но также для меломанов со стажем и профессионалов медиабизнеса. Оказавшаяся на девятом месте итогового чарта песня «Мокрые кроссы» вышла в августе 2018 и уже через месяц красовалась на первых местах топов стриминговых сервисов.

Последовавшие за этим невинные и цепкие хиты «Витаминка» (пятое место), а также «Незабудка» (второе место) заставили аналитиков и экспертов говорить не только об очередном витке усиления роли алгоритмов в формировании российской музыкальной сцены, но и о возвращении поп-музыки к наивному мировосприятию после взрыва агрессивной и мачистской рэп-культуры несколько лет назад.

В тройку лидеров также попала песня дуэта Artik & Asti «Грустный дэнс». Клип на нее был опубликован 29 марта 2019 года, на момент написания статьи он уже набрал более 110 млн просмотров на YouTube, а продюсер Константин Меладзе даже представил свою танго-версию этого хита в исполнении собственных подопечных на музыкальном шоу «Голос».

Единственным англоязычным треком, который смог прорваться в десятку по версии «Яндекс.Музыки», стал хит американки Билли Айлиш «Bad Guy», увенчанный большинством серьезных западных музыкальных наград.

Помимо этого, в топ-10 самых популярных композиций среди россиян в 2019 году вошел хит «Зацепила» резидента юмористического шоу «Comedy Club» Александра Реввы, который он выпустил под своим сценическим псевдонимом Артур Пирожков», песня «Девочка-война» рэп-дуэта HammAli & Navai, а также шлягер Димы Билана «Молния».

Большинство альбомов, которые вошли в десятку самых популярных релизов этого года, также оказались выпущенными русскоязычными исполнителями. Исключение составили лишь тепло любимые (правда, разными поколениями слушателей) Rammstein и Imagine Dragons, чьи новые записи оказались на девятом и десятом месте соответственно, а также Билли Айлиш, альбом которой «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» сумел возглавить российский итоговый чарт.

Тима Белорусских оказался на втором месте с записью «Твой первый диск — моя кассета», следом за ним расположились Artik & Asti с релизом «7 (Part 1)», а четвертое место занял альбом Zivert «Сияй». Пятерку лидеров замкнула группа Феликса Бондарева RSAC с записью 2018 года «Аргументы».

В десятку также попали альбом рэпера Звонкого, выступающего с начала 1990-х, на котором отметились совместными треками Ёлка и Рем Дигга, «Karma» украинской поп-фолк группы KAZKA, а также «JANAVi» от HammAli & Navai.

В первую тройку самых популярных подкастов за 2019 год вошли «Истории русского секса» Екатерины Кронгауз, «В предыдущих сериях» главного редактора «КиноПоиска» Елизаветы Сургановой и автора канала «Запасаемся попкорном» Ивана Филиппова, а также подкаст «Слушай, Алиса» от самого «Яндекса».