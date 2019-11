«Ноги или бюст?» Меладзе и Шнуров пошло шутили на «Голосе»

Неделю назад на шоу «Голос» начался этап поединков, в ходе которого каждый наставник разбил свою команду на шесть дуэтов. По результатам выступлений один исполнитель из каждой пары вынужден покинуть проект. В итоге из 24 участников прошлого выпуска в следующий этап перешли 12 счастливчиков.

Реклама

Первыми во втором поединке сразились Ильдар Абдуллин и Станислав Мошкин из команды Сергея Шнурова. Для выступления мужчины подготовили рок-версию песни «Сэра», написанную Константином Меладзе для его брата Валерия. Первую часть композиции исполнил Мошкин, поразив зрителей дерзким вокалом, прыжками по сцене и светящимся костюмом. Во время припева молодые люди эмоционально взаимодействовали друг с другом, изображая конфликт — в этот момент оператор перевел камеру на их наставника, который удовлетворенно улыбался. Автор оригинальной «Сэры» также был в восторге от кавера спокойной композиции.

«Я писал эту песню в общежитии ночью, рядом со мной жила соседка с ребенком одинокая — чтобы ей не мешать, я играл очень тихо, в наушниках. Я был в трусах, у меня была разбитая чашка, тараканы ползали по стенам», — сказал Меладзе.

Когда пришло время выбирать фаворита, Шнуров не стал тянуть интригу и быстро сказал, что оставляет Абдуллина.

В следующем поединке сразились участники из команды Полины Гагариной — Анастасия Маркова и Ринат Альбиков с композицией американской альтернативной рок группы Imagine Dragons «Believer». Мужская партия песни была исполнена в оригинальном стиле, а женская была переделана под джаз — неожиданную смену направления зрители встретили овациями. Комментируя выступление, Шнуров поругал Алибекова за неуверенность и отметил, что он слишком спешил.

«Я покажусь излишне придирчивым, но я думаю, что материал был не до конца освоен. Особенно это касается Рината: он очень зажался, волновался, а Анастасия чувствовала себя более раскованно, потому что в ее свинговой части она прям как рыба в воде плавала и смотрела своими вот этими», — Шнуров показал на эпатажные очки исполнительницы.

Наставница участников заявила, что перед этим номеров «выпила валокордин», выдохнула и через несколько минут озвучила свой выбор: «Со мной дальше идет Настя».

Следом на сцену вышли Арсен Мукенди и Виктория Карачун из команды Валерия Сюткина. Уроженца Конго в лаптях, из уст которого прозвучали первые строки песни «Разговор со счастьем» из фильма » Иван Васильевич меняет профессию», зрители встретили громкими аплодисментами. Девушка предстала перед залом в кокошнике и, пританцовывая, спела свою партию в стиле фолк-музыки. В какой-то момент Сюткин выкрикнул крылатую фразу «Танцуют все!» и бросился в пляс.

Наставники отметили юмор, энергичность и яркую подачу старой композиции, которая сможет побить все рейтинги на современных телеканалах.

«Мне кажется, Валерий случайно изобрел невероятное парализующее оружие. Если подобный номер показать по центральному телевидению любой страны кроме России, всех втопят в кресло. Потому что уровень абсурда, который мы здесь наблюдали, не подвластен никому», — высказался Шнуров.

Наставник пары Сюткин отметил, что аплодисментов достойны оба исполнителя, но дальше с ним пойдет Арсен Мукенди.

Настала очередь первых участников из команды Константина Меладзе — ими стали Аскер Бербеков и Инна Саядян с лиричной песней американки Дайаны Росс «When You Tell Me That You Love Me». Молодые люди, одетые в свадебные наряды, очень чувственно сыграли пару и, по словам Гагариной, выступили в «лучшем стиле Голливуда». Другие наставники отметили, что это был именно дуэт, а не поединок. По словам Меладзе, он не спал ночь и раздумывал, кто из этой пары пройдет в следующий этап — в итоге его выбор пал на Бербекова.

Вторая пара из группы Сюткина была представлена похожими друг на друга Егором Мускатом и Даниилом Данилевским, которым наставник изначально сказал, что кто-то из них не пройдет в следующий этап. Молодые блондины в ярких худи подготовили для выступления кавер-версию песни «Дорога в облака» группы «Браво». В середине композиции ребята вывели на сцену Гагарину и сыграли своеобразную сценку, обращаясь к ней строками песни. Наставник похвалил своих подопечных за «свежее дыхание» его композиции и подчеркнул, что «столкнул этих красавцев в один дуэт» и не знает, кого выбрать.

«Мне нужны новые свежие идеи, а идей больше у Егора. Егор Мускат!» — заключил Сюткин.

Участники второго дуэта Шнурова — Антон Токарев и Милана Рахманова — исполнили легендарную песню группы Destiny's Child «Survivor». Артисты оставили оригинальный стиль произведения и взорвали зал эмоциональной подачей. Комментируя выступление, Гагарина назвала Токарева и Рахманову «бриллиантами» и выразила сожаление по поводу того, что кому-то придется уйти. Наставник исполнителей, в свою очередь, заявил, что получил невероятное удовольствие от этого номера.

«Я увидел в вас настоящих артистов, которые готовы умереть на сцене и ощутил это чувство «разверзающейся бездны» — спасибо!

Я в детстве занимался на скрипке — я ее жутко ненавижу. Когда я ее вижу — мне плохо, а когда слышу — мне еще хуже. А Милана — состоявшийся артист, поэтому я выбираю Антона», — решил Шнуров. Во время речи коллеги Гагарина прошептала слово «подстава».

Следом выступили артисты из ее команды — 17-летняя Алана Чочиева и 19-летний Феликс Котло, которые очень гармонично смотрятся в паре. Молодые люди исполнили лиричный кавер на песню «Люби меня, люби» группы «Отпетые мошенники». По словам наставников, ребята не соответствовали прозвучавшим в композиции словам «сердце сжигая» и не «горели» на сцене.

«Это же возраст, когда гормоны играют, тестостерон зашкаливает, а это, скорее, пенсионерское прочтение», — посчитал Шнуров.

Наставница пыталась оправдывать своих подопечных тем, что они еще «малыши», а позднее призналась, что ее сердце «рвется на куски» и позвала в следующий этап Алану.

Участники из группы Меладзе Елизавета Шалуба и Рената Штифель оказались настолько разными, что представили настоящий баттл в рамках песни Селин Дион «Treat Her Like a Lady». После выступления девушек Шнуров не мог не отметить их сексуальные наряды и женственную подачу материала.

«Вы показали свои вокальные возможности, захватили своей энергией все пространство — если вы заметили, зал привстал. В хорошем смысле этот номер был эротический — и все, как мы любим», — похвалил музыкант.

Наставник девушек признал, что баттл получился действительно многогранным и ярким.

«Здесь сошлись разные голоса, манеры пения и даже «два типа сексуальности»: что победит — ноги или бюст. В этой широкомасштабной битве я сделал свой выбор. Двигаться в проекте дальше со мной будет Елизавета Шалуба», — сказал Меладзе, указав на девушку с декольте.

Парни из команды Шнурова — Арсений Курчанин и Максим Субачев — зажгли зал вирусной композицией американского рэпера Lil Nas X Old «Town Road», поставившей абсолютный рекорд хит-парада Billboard Hot 100 за всю его историю. Реакцией Гагариной на этот номер было желание «процитировать что-нибудь из песен Шнурова», потому что ребята выступили потрясающе. Лидер «Ленинграда» поблагодарил артистов на работу и позвал в следующий тур Курчанина.

Заключительный дуэт Гагариной был представлен Ивой Тодоровой и Никой Прокопьевой, обладающих неординарными голосами. Девушки перепели композицию Леонида Агутина «Аэропорты» — Прокопьева начала исполнять ее в оригинальном стиле, а Тодорова, играя на гитаре, неожиданно запела в жанре рэгги. Все наставники отметили прогресс в работе артисток, при это подчеркнув, что доля волнения в их выступлении все же осталась.

Перед объявлением своего фаворита Гагарина рассказала историю, которая произошла накануне съемок выпуска.

»У нас сегодня был настоящий героический поступок. Вчера у Ники абсолютно и бесповоротно пропал голос, как это бывает перед важными мероприятиями. Конечно, это все невероятное нервное напряжение, которые сыграло злую шутку», — сказала наставница и объявила, что дальше с ней пойдет Тодорова.

Последний дуэт Меладзе представили Даниил Королев и Анастасия Бадьина с песней «Сберегла» группы Калинов мост. Одетые в белые льняные наряды артисты показали зрителям настоящее театральное представление и снискали одобрение Гагариной за исполнение композиции в фолк-стиле.

«Этот стиль особенной любовью отзывается в моем сердце — мурашки катались по всему телу на протяжении всего номера, — призналась певица.

Шнуров заявил, что на месте Меладзе кусал бы «ногти, локти и все, что кусается», а сам наставник назвал артистов талантливыми и одухотворенными людьми. В итоге его выбор пал на Королева.

И заключительный номер выпуска представили участницы из группы Сюткина Анастасия Юст и Лиана Майстер, исполнив композицию группы Boney M. «Never Change Lovers in the Middle of the Night». Перекрикивая овации, Гагарина упрекнула других наставников в том, что они сидят на месте и не танцуют. По словам Шнурова, этот номер обеспечил ему новогоднее настроение и перенес в 1978 год.

В итоге последним участником, прошедшим в следующий этап, стала Анастасия Юст. На этом поединки завершились, и у каждого наставника осталось по шесть участников, которые на следующей неделе сразятся в «Нокаутах».