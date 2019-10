Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины

Попасть на «Евровидение» от Украины стало сложнее

Со следующего года на международном песенном конкурсе «Евровидение» Украину смогут представлять только исполнители, не выступавшие в России и не посещавшие Крым с 2014 года. Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласания заявил, что специально проверять наличие запрещенных действий в биографии артистов никто не будет.

«Если это выяснится во время конкурса, он (участник, солгавший об отсутствии выступлений в России и посещений Крыма с марта 2014 года — «Газета.Ru») может быть снят с конкурса. Если после — тогда никаких наказаний мы не можем предусмотреть. Это будет только социальная реакция», — отметил Аласания.

Тем не менее, председатель НОТУ добавил, что проверить наличие выступлений украинцев в России можно через соцсети и видеохостинги. По его мнению, артисты это прекрасно понимают и не будут портить себе репутацию.

Кто представит Украину на «Евровидении-2020»

В начале этого года киевский журналист Дмитрий Гордон обратил внимание на то, что лучшие творческие силы страны переместились в Москву. В своей передаче он похвалил организацию юбилейного концерта композитора Игоря Крутого и отметил преобладание украинских артистов в российском шоу-бизнесе.

«Все на высшем уровне! А какая студия красивая, как все отрежиссировано! А у нас это никому не надо. Мы своих не ценим. А что такое российский шоу-бизнес? Это украинцы на восемьдесят процентов. Это все российские звезды сегодня. И уезжают они из Украины потому, что государство совершенно не интересуется талантливыми людьми. Обидно», — посетовал журналист.

Этой тенденции уже не пять и даже не десять лет — Ани Лорак, Константин Меладзе, Иван Дорн, Иосиф Кобзон, София Ротару, Вера Брежнева, Лолита Милявская, Александр Цекало, Анна Седокова, Таисия Повалий и многие другие обосновались на российской сцене задолго до крымского конфликта. Многие украинские артисты продолжают гастролировать по России, проживая на родине — например, та же Maruv, Макс Барских, Alekseev, группа «Время и Стекло» и DaKooka.

Поэтому участников следующего «Евровидения» Украине придется выбирать из артистов, которые не считают нормой выступления на территории России и осуждают за это своих коллег. Круг претендентов значительно сузился — из самых известных украинских патриотов можно выделить Анастасию Приходько. В 2009 году она представляла Россию на «Евровидении» в Москве с песней «Мамо» на украинском языке и заняла 11-е место. Вернувшись на родину, она критиковала своих коллег за выступления на территории соседней страны и заявила, что не поедет туда «ни за какие деньги». В интервью Гордону Приходько заявила, что в России смеялись над ее происхождением и называли «хохлушкой».

«Мне говорят: «Как это — ведь Россия тебя вскормила, столько тебе дала, ты ее представляла на «Евровидении»...» Я что, кому-то за это деньги платила? Вы пришли меня слушать, я вас не заставляла, как не заставляла отбирать меня на «Евровидение» и голосовать, чтобы я победила на «Фабрике звезд». Не заставляла делать так, чтобы я выступала в Кремле», — говорила Приходько.

Группа «Бумбокс», чьи песни «Вахтерам» и «Та что» до сих пор поют под гитару в российских дворах, также могут претендовать на участие в «Евровидении-2020» от Украины. По словам фронтмена коллектива Андрея Хлывнюка, они отказались от поездок в Россию до тех пор, «пока не закончится война и весь этот ужас». В день рождения украинского режиссера Олега Сенцова, находившегося в российском СИЗО с августа 2014 года по сентябрь 2019-го, лидер «Бумбокса» участвовал в специальном мероприятии.

С начала конфликта на Донбассе участники группы «Океан Эльзы» решили не давать концерты на территории России, а позднее их лидера Святослава Вакарчука объявили националистом и запретили посещать Россию. Артист признавался, что скучает по российским зрителям, но уточнял, что принял свое решение задолго до официального запрета.

Аналогичной позиции придерживаются популярные украинские группы Onuka, The Hardkiss, Kozak System, Скай, Тортак, певица Тина Кароль и другие.

Как Украина использует «Евровидение»

После включения Крыма в состав России Украина была на «Евровидении» четыре раза. В 2014 году страну на конкурсе представляла Мария Яремчук с песней «Tik-Tok». Нейтральная песня про любовь была утверждена за несколько месяцев до «отсоединения» полуострова, и политического подтекста в ней не было. В 2015 году Украина впервые не принимала участие в «Евровидении» из-за «нестабильной финансовой и политической ситуации в стране».

Но уже в 2016-м украинка Джамала «выстрелила» на конкурсе с композицией «1944» и заняла первое место, использовав международный песенный конкурс в качестве площадки для громкого политического заявления.

Освещаемую в песне тему депортации крымских татар в 1944 году многие посчитали прямой отсылкой к присвоению Россией Крыма. Однако несмотря на ряд жалоб о недопустимом политическом подтексте композиции, Европейский вещательный союз пришел к выводу, что «ни название песни, ни ее слова не содержат политического подтекста и не нарушают правила конкурса Евровидения».

Через год после триумфа Джамалы Украина решила перестраховаться и отправила на конкурс группу O. Torvald с песней «Time», напоминающей о важности времени. В итоге страна побила свой антирекорд за все годы участия в «Евровидении», заняв 24-е место из 42-х.

В 2018 году на «Евровидение» в Лиссабон поехал уроженец Одессы Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin. Его абстрактная композиция «Under the ladder» («Под лестницей») является отсылкой к суеверию, согласно которому нельзя ходить под лестницей, чтобы не накликать беду. Песня оканчивается фразой «The decision has got to be made» («Решение должно быть принято») — на мировой арене это можно было воспринять в политическом контексте. Но призывов к конкретным действиям из уст исполнителя не прозвучало, и он занял свое законное 17-е место.

Политика и «Евровидение»

С каждым годом правила национального отбора участников «Евровидения» от Украины становятся все жестче: в первую очередь, это связано с требованием отказа исполнителей от русского языка и посещения России. На конкурсе в 2018 году с Melovin произошла неловкая ситуация: он не имел права разговаривать с журналистами на русском языке, но не смог разобрать вопросы на украинском и обратился к переводчику. Позднее в одном из интервью певец заявлял, что не принимает приглашения выступить в России, потому что для него это «как маму обидеть».

В 2019 году Украину на конкурсе должна была представлять певица Maruv, но в предложенном контракте ее не устроил пункт о запрете выступать в России и ряд других жестких требований.

«Национальный отбор-2019 привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине. Для части общества этот факт является приемлемым, а у другой же части вызывает возмущение и неприятие», — гласит официальное сообщение НОТУ.

Не согласившись с этим требованием, от участия в «Евровидении-2019» отказалась вся тройка победителей национального отбора — Maruv, Kazka и Freedom-jazz Girls Band.

«Наша миссия — объединить людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение», — написали музыканты группы Kazka в Instagram.

В конце февраля Украина официально отказалась от участия в конкурсе в 2019 году.