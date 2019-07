Пиррова победа: как Латвия лишила себя звездных шоу

Музыкальный фестиваль «Новая волна» пятый год подряд проходит на побережье Черного моря в Сочи, куда организаторы были вынуждены перенести его в связи с обострением политической обстановки. Заменой ему стал фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», который в этом году посетила отказавшаяся от концертов в России Нино Катамадзе

Несмотря на то, что разговоры о переносе фестиваля Игоря Крутого и Раймонда Паулса «Новая волна», проходившего в Юрмале с 2002 года, ходили на протяжении уже долгого времени, только в 2014-м традиционному смотру талантов со всего постсоветского пространства пришлось всерьез задуматься о смене места жительства.

Перед началом конкурса министр юстиции Латвии Эдгар Ринкевич распорядился о внесении в список нежелательных для въезда в страну лиц постоянных гостей фестиваля — Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии. Причиной этого решения стала их поддержка вхождения Крыма в состав России.

О том, что «Новая волна» переедет в Сочи, организаторы объявили в декабре 2014 года. Такое решение, в частности, было принято с учетом возможности использования инфраструктуры, которая осталась после проведения в городе Олимпиады. По словам члена президиума сейма Латвии Андрея Клементьева, перенос фестиваля обошелся бюджету Юрмалы в сумму, эквивалентную 17 млн рублей.

В итоге народная артистка Латвийской Республики Вайкуле — чтобы ее родина не оставалась без столь крупного музыкального события — решила провести в Юрмале свой собственный фестиваль «Рандеву», который должен был заменить местным зрителям большой музыкальный праздник с участием крупных звезд. Так, с 2015 года на нем выступили Григорий Лепс, Сергей Мазаев, дуэт «Потап и Настя», Анжелика Варум, Валерий Меладзе, Леонид Агутин и многие другие артисты. В 2019-м стало известно, что на «Рандеву» Вайкуле пригласила грузинскую певицу Нино Катамадзе, отказавшуюся от гастролей в России из-за нового обострения в российско-грузинских отношениях.

За пять лет, которые прошли с момента отказа от «Новой волны», Рига, судя по всему, так и не смогла стать серьезной приманкой для организаторов концертов звезд первой величины. Если посмотреть на список крупных зарубежных артистов, посетивших ее за это время, то среди них можно будет увидеть, по большей части, либо исполнителей «ностальгического жанра» — Alphaville, A-Ha, Scorpions, Мэрайю Кэри, Патрисию Каас и Джанет Джексон —, либо тех, чья известность позволяет собрать внушительную сумму практически в любой точке мира — Red Hot Chili Peppers, Rammstein, Горан Брегович, Foo Fighters и Prodigy. Из менее очевидных селебрити можно назвать, пожалуй, инди-рокеров Placebo и The xx. Однако, несмотря на громкие имена, короткий список звезд на этом исчерпывается.

При этом — несмотря на санкции со стороны как США, так и Европы — концертная деятельность в России, такое ощущение, только набирает обороты.

В частности, за последние несколько лет концерты в стране дали Kraftwerk, Depeche Mode, те же Prodigy, супергруппа Prophets of Rage, состоящая из «бескомпромиссных» борцов с системой из Rage Against the Machine и Public Enemy, завоевавший статус «русского народного певца» Ник Кейв, Дэймо Албарн, The Chemical Brothers, а также более актуальные Arcade Fire, FKA Twigs, Belle & Sebastian, King Gizzard & the Lizard Wizard, Kasabian, Daughters и даже Merzbow с Эдом Шираном — и совсем уж «непотопляемые» Massive Attack и Metallica. Примечательно, что последние две группы не просто выступили в России, но и, можно сказать, признались в любви к нашей стране:

первые — выпуском кавера на песню «Гражданской обороны», вторые — исполнением классического хита Виктора Цоя «Группа крови» (стоит отметить, что исполнение местного хита на гастролях стало «фишкой» группы в последнее время, однако не везде они выбирают столь значимую песню для жителей страны, где они играют).

К слову, последним конфликтом между двумя странами, связанным с запретом на выступление тех или иных звезд, стало возмущение министра юстиции Латвии в связи с посещением главой МВД концерта Григория Лепса, которое тот счел унизительным для граждан страны. Несмотря на это, власти не торопятся закрывать въезд одной из самых прибыльных звезд на постсоветском пространстве.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и некоторые западные страны итогов плебисцита не признают.