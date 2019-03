Плейлист недели: TXT, Jonas Brothers и Бруно Марс

Мак ДеМарко — «Nobody»

Канадский музыкант Мак ДеМарко, в 2012 году взорвавший инди-сцену своим хитом «My Kind of Woman», вернулся с новым синглом «Nobody»: атмосферная баллада об одиночестве под акустическую гитару. Песня войдет в грядущий альбом артиста «Here Comes the Cowboy» (релиз 10 мая). Вместе с минималистичным треком вышел и клип, в котором артист предстал в образе человека-ящера в ковбойском шляпе.

Интересно, что название лонгплея и композиции Мака подозрительно перекликается с прошлогодней пластинкой Мицки «Be The Cowboy», в арсенале которой также имеется трек «Nobody». Хотя сам артист связь всячески отрицает, зная его любовь к самоиронии, можно считать это спланированным ходом.

The National — «You Had Your Soul With You»

Американская группа The National умеет находить баланс между бодрящей электроникой и витиеватыми гитарными риффами. На днях музыканты выпустили новый трек «You Had Your Soul With You», который войдет в их восьмой студийный альбом «I Am Easy to Find» (релиз 17 мая). Вместе с выходом пластинки состоится премьера одноименного короткометражного фильма, режиссером которого выступил небезызвестный Майк Миллс («Женщины ХХ века»). Главную роль в нем исполнила обладательница «Оскара» Алисия Викандер.

Weval — «Are You Even Real»

Голландские электронщики Weval на этот раз решили воспользоваться принципом «все или ничего» и каким-то чудесным образом сумели уместить в новом альбоме «The Weight» и атмосферный эмбиент, и туманный транс, и даже чиллвейв. По сравнению с предыдущим релизом музыкантов «Weval» пластинка вышла куда более мрачной — с перегруженными синтами и «плавающим» глубоким вокалом.

Наадя — «Сломаны»

Певица Наадя выпустила клип на песню «Сломаны» с альбома «Осколки», и вместо любовных разочарований (как можно было подумать) здесь все совершенно трогательно и мило: в видео молодой человек в спортивном костюме неожиданно находит коробку с брошенными котятами. И хотя дальнейшая судьба животных не раскрывается, вероятно, за их судьбу можно не беспокоиться.

TXT — «Crown»

Сверхновый южнокорейский бойбенд TXT, появившийся в этом году, 4 марта представил дебютный клип на песню «Crown». За три дня на ютьюбе его посмотрело около 25 млн пользователей, а в феврале ребята получили 100 тыс. предзаказов на свой первый альбом. До TXT компания Big Hit Entertainment не запускала новые коллективы на протяжении шести лет после дебюта всемирно известной группы BTS в 2013 году.

Jonas Brothers — «Sucker»

Первую за шесть лет песню выпустил американский поп-рок коллектив Jonas Brothers, состоящий из трех братьев Джонсов — Кевина, Ника и Джо. В 2013 году группа распалась, а буквально неделю назад братья объявили о творческом воссоединении. На следующий день на ютьюбе появился клип на композицию «Sucker», в которой поется об ослепленном любовью парне-«прилипале», который не дает девушке покоя и сам переживает об этом.

По сюжету клипа, снятого в стиле «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, музыканты в старинном замке поют для своих возлюбленных — одну из них сыграла звезда «Игры Престолов» Софи Тернер. Также в съемках приняли участие актрисы Даниэль Джонас и Приянка Чопра.

Карди Би и Бруно Марс — «Please Me»

Хип-хоп-звезда Карди Би опубликовала на своем канале видео на новый трек «Please Me», записанный совместно с Бруно Марсом. Действие клипа проходит в американской закусочной, где звезды и режиссеры устраивают «разборки» после светского раута. Роль одного из режиссеров исполнил сам Марс. Кстати, это уже вторая совместная работа исполнителей — в 2018 году они записывали ремикс на композицию «Finesse».