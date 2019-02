Война с Трампом и неудавшаяся революция: кому дали «Оскар»

В ночь на 25 февраля по московскому времени в театре «Долби» в американском Лос-Анджелесе, состоялась 91-я церемония вручения наград премии «Оскар». Главное кинособытие мира впервые за несколько десятков лет прошло без основного ведущего — изначально честь вести мероприятие выпала знаменитому комику и актеру Кевину Харту, однако в результате разгоревшегося скандала, связанного с неполиткорректными высказываниями артиста, он ответил на предложение Американской киноакадемии отказом, а та в свою очередь решила оставить 91-й «Оскар» без ведущего вовсе.

Реклама

Открылась церемония ярким перформансом певца Адама Ламберта и участников группы Queen, выступивших с попурри из «We Will Rock You» и «We Are the Champions». В финале номера на экране, установленном на сцене «Долби», появилось фото легендарного солиста культового коллектива Фредди Меркьюри, байопик о котором — «Богемская рапсодия» — в этом году был номинирован в том числе и в главной категории.

Следом на сцене появились популярные актрисы и комедиантки Тина Фей, Эми Полер и Майя Рудольф, напомнившие, что этот «Оскар» пройдет без ведущего, а также сразу же намекнувшие на общую направленность премии, в последнее время нередко обвиняемой в излишней политизированности, — артистки заочно подшутили над действующим президентом США Дональдом Трампом, заявив, что «Мексика не платит за стену на границе».

Первая статуэтка «Оскара-2019» вручалась в одной из самых примечательных номинаций — «Лучшая женская роль второго плана». Приз, на который претендовали Эми Адамс («Власть»), Марина де Тавира («Рома»), Эмма Стоун и Рэйчел Вайс (обе — «Фаворитка»), достался Реджине Кинг, сыгравшей в ленте «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Пожалуй, наибольшие споры вокруг номинантов на «Лучший фильм» были связаны с «марвеловским» блокбастером «Черная пантера», поразившим критиков не только (не столько?) качественным супергеройским экшеном, но и социальными посланиями: в картине, в частности, передается «привет» все тому же Трампу, «строящему стены, а не рушащему их». В главной категории «Оскара», забегая чуть вперед, лента — ожидаемо — не победила, однако без наград вовсе, естественно, не осталась, выиграв призы за лучшую работу художника-постановщика, лучшие костюмы и лучшую музыку к фильму.

Награда в категории «Лучший фильм на иностранном языке», как и предполагалось, досталась «Роме» мексиканца Альфонсо Куарона — объявил об этом, что интересно, по-испански актер Хавьер Бардем. К концу шоу кинематографист, кажется, даже несколько подустал выходить на сцену — его работа позднее также удостоилась наград за лучшую операторскую работу и лучшую режиссеру.

В то же время абсолютно успешным вечер для проекта Netflix не стал — будучи основным фаворитом на победу в главном киносражении года (по мнению букмекеров), «Рома» уступила в битве одному из своих конкурентов, не позволив свершиться самой настоящей революции в индустрии.

В свою очередь мюзикл «Богемская рапсодия», в начале января взявший «Золотой глобус» как «Лучшая драма» (чем как бы подчеркнул собственные претензии на «Оскар»), закончил церемонию с четырьмя статуэтками (на секундочку, рекорд вечера) в активе, первенствовав в номинациях «Лучший монтаж звука», «Лучший звук»; «Лучший монтаж» и «Лучший актер» (Рами Малек).

В категории «Лучшая анимационная картина», где были представлены сразу два проекта Disney («Суперсемейка 2» и «Ральф против интернета»), традиционного фаворита номинации, выиграл чудесный мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», заставивший аудиторию по-другому взглянуть на жанр супергеройского кино. Победу ленты, справедливости ради, несколько омрачил тот факт, что ее создатели в своей благодарственной речи по какой-то причине не сказали ни слова об отце персонажа Стэне Ли, ушедшем из жизни в конце минувшего года.

Без сенсаций обошлась и другая важная категория — «Лучшая мужская роль второго плана». Здесь статуэтка отошла Махершале Али, продемонстрировавшему фантастический перформанс в «Зеленой книге». Для роуд-муви, однако, эта награда оказался не единственной и — что куда важнее — не самой главной, ведь впоследствии детище Питера Фаррелли также получило призы за лучший оригинальный сценарий и (внимание!) лучший фильм.

По-настоящему скандальной стала номинация «Лучший адаптированный сценарий», в которой заслуженно победил большой кинематографист Спайк Ли, автор яркой комедии «Черный клановец». Именитый афроамериканский режиссер, для которого этот «Оскар», к слову, стал первым в карьере (если не считать статуэтку за «выслугу лет»), отметился пламенной речью, в которой рассказал всему миру о тяжелой судьбе своих предков, а также призвал соотечественников принять «правильное» решение на следующих президентских выборах, заявив, что миру нужна любовь, а не ненависть. Зал, естественно, встретил спич Ли оглушительными овациями.

Не менее яркой — правда, в кардинально ином плане — получилась речь Леди Гаги, забравшей «Оскар» в номинации «Лучшая песня». Поп-селебрити, поразившая критиков своей ролью в мюзикле «Звезда родилась», режиссерском дебюте Брэдли Купера (на церемонию он, кстати, пришел вместе с российской моделью Ириной Шейк, матерью его ребенка), не сумела сдержать слез, говоря, что в жизни важно не то, сколько раз ты падаешь, а то, сколько раз поднимаешься на ноги.

Лучшей актрисой по версии Академии певица, впрочем, не стала — награда в этой категории ушла Оливии Колман, сыгравшей в «Фаворитке», которая наряду с «Ромой» лидировала по числу номинаций (10) в 2019 году.

Что касается оставшихся — чуть менее популярных у обывателей — номинаций, то приз за лучший документальный фильм достался картине «Свободный подъем в одиночку», «Оскар» за лучшие грим и прически взяла «Власть» (возможно, главный неудачник церемонии, учитывая всего одну победу при восьми номинациях), «пиксаровский» проект «Бао» был признан лучшим короткометражным мультфильмом, «Точка. Конец предложения» — лучшей короткометражной документалкой, «Человек на Луне» любимчика Академии Дэмьена Шазелла взял статуэтку за лучшие визуальные эффекты, а «Кожа» — в номинации «Лучший короткометражный фильм».

«Газета.Ru» следила за церемонией вручения наград премии «Оскар» в онлайн-трансляции.