Плейлист недели: Foals, XXXTentacion и СБПЧ

Foals — «On The Luna»

В 2019 году британцы Foals пообещали выпустить не один, а целых два альбома, а пока продолжают дразнить слушателей новыми треками. На этой недели музыканты представили сингл «On The Luna» — пламенный привет из диско 70-х, приправленный классическим инди-вставками, излюбленным дисторшном, плотным грувом и на редкость ровным вокалом Янниса Филиппакиса. Также вышел и клип с нарезками видео из студии и с концертов бэнда. Сингл войдет в первую часть лонгплея «Everything Not Saved Will Be Lost».

XXXTentacion — «Sauce!»

Текущей зимой у флоридской группы Members Only, одним из основателей которой был XXXTentacion, вышел очередной альбом. На пластинке нашлось место и нескольким записям самого Джасея Онфроя, трагически погибшего на 21-м году жизни в результате ограбления в минувшем году. «Sauce!» в отличие от большинства других посмертных релизов исполнителя пришелся фанатам по душе: трек как минимум не звучит так, словно создан лишь целью нажиться на имени артиста, ставшего в результате смерти настоящей рэп-иконой. А уже на этой неделе композиция обзавелась и анимационным видеорядом — естественно, крайне меланхоличным.

«СБПЧ» — «Комната»

Один из главных хитов прошлогоднего альбома самобытных петербуржцев «Мы не спали, мы снились» наконец-то получил собственную экранизацию. Видео, снятое лучше большинства отечественных фильмов, переносит зрителя в антураж одного знойного летнего дня, согревая под классную музыку ароматами студенческого костра и первой большой любви. Тем удивительнее, что завершается все едва ли не трагедией.

ЛСП — «Патрон»

Олег ЛСП, автор одной из лучших русскоязычных пластинок последних лет (речь естественно, про «Tragic City»), после скоропостижной кончины коллеги и битмейкера Ромы Англичанина ударился в поиски нового себя — на концертах артиста электронное звучание частично сменилось акустикой, саунд его премьерных треков удивлял (а кого-то отпугивал) непривычными мотивами, а на фитах уроженца Витебска оказывались то звезда ютьюба Morgenshtern, то Егор Крид. «Патрон» на фоне экспериментов талантливого белоруса для его «олдовых» фанатов — настоящий глоток свежего воздуха, ведь звучание сингла почти невозможно отличить от его ранних работ. В оригинале композиции, к слову, один из куплетов исполнил Бледный из группы «25/17», однако в нашу подборку по понятным причинам попала урезанная (читай — «чистая») версия песни.

Versing — «Tethered»

Восходящие звезды современной инди-рок сцены — сиэтлский квартет Versing выпустил первый сингл с их предстоящего полноформатного альбома «10000»: созданный в лучших традициях нью-вейва, с отсылками к культовым The Cure, туманным диссонансом и подростковым протестом. Вместе с песней вышел клип, украшенный ярко-неоновым светом.

^^^Sasami — «Free» (ft. Devendra Banhart)

Певица Sasami начинала свою карьеру в Cherry Glazerr, где играла на синтезаторе в течение двух с половиной лет. После ухода из группы артистка успела посотрудничать с Vagabon, Wild Nothing и Soko, а затем и вовсе занялась сольной карьерой. В новом треке «Free» мультиинструменталистка демонстрирует все свое вокальное мастерство: сначала ее голос гармонично прорывается сквозь шумное гитарное соло, а затем рождает совсем иное пространство — со спокойной и интимной атмосферой.

Сабрина — «Новая»

В 2018 году певица Сабрина, часто именуемая второй Сюзанной, солисткой группы «Мальбэк», заставила заговорить о себе после выхода песни «Пытка» (к слову, не без помощи последней). В новой композиции девушка продолжает создавать приятную и мелодичную поп-музыку на стыке с соулом, но, вероятно, и этого в скором времени будет недостаточно: чтобы вырваться из-под влияния своей младшей сестры артистке придется действительно постараться.