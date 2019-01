Плейлист недели: Луна, Джеймс Блейк и Литтл Симз

Луна — «Тропик Козерога»

Своим новым клипом на песню из последнего альбома «Заколдованные сны» Кристина Герасимова, более известная как Луна, наглядно демонстрирует, что классное музыкальное видео можно создать в том числе и с примерно нулевым бюджетом. Нужно для этого всего ничего — простейшие умения работы в видеоредакторе (чтобы наложить VHS-эффект), хотя бы две локации (чтобы ролик не казался совсем уж дешевым) и, наконец, томный артистизм Луны, идеально подчеркивающий манящую эротичность ее творчества. Последний пункт списка, очевидно, является ключевым — и, как это нередко бывает, самым трудновыполнимым.

Lil Peep — «16 Lines»

Очередной посмертный клип Густава «Lil Peep» Ара, трагически скончавшегося на 22 году жизни в ноябре 2017-го, показывает архивные кадры талантливого исполнителя, чья популярность после смерти достигла совершенно космических масштабов. Сам трек «16 Lines», к слову, вошел в альбом «Come Over When You're Sober, Pt. 2», резил которого был приурочен к однолетней годовщине кончине артиста, выделявшегося на фоне других популярных фрешменов абсолютной «трушностью». Музыкант в отличие от коллег-ровесников не стеснялся представать перед общественностью собой самим — за это его все и любили.

Джеймс Блейк — «Into the Red»

Британский мультиинструменталист Джеймс Блейк давно доказал свою состоятельность: за свою карьеру он выпустил три коммерчески успешных альбома, сотрудничал с Бейонсе и Фрэнком Оушеном, а его трогательные баллады добавили нотку лиричности в треках таких хип-хоп исполнителей, как Трэвис Скотт («Stop Trying to Be God») и Кендрик Ламар («Bloody Waters»).

На новой пластинке «Assume Form» Блейк выходит за рамки привычного электро-соула и экспериментирует со звучанием посредством хип-хопа и ар-н-би. Например, в песне «Mile High» берется за автотюн и даже пытается читать рэп подобно Скотту и Metro Boomin. В композиции «Into the Red» Джеймс аккуратно (и при этом гармонично) выстраивает пространство трека: начиная с пронзительных скрипки и клавиш, плавно переходит к кантри мотивам под хлесткий бит, а в финале превращает хриплый и тягучий баритон в цифровой хор. Кажется, четвертый релиз 30-летнего британца имеет все шансы стать альбомом года.

Toro y Moi — «Miss Me»

В рамках нового лонгплея «Outer Peace» американский исполнитель Чезвик Бандик, выступающий под псевдонимом Toro y Moi, продолжает создавать яркие и сочные хиты, купаясь в волнах провозглашенного им чиллвейва, но не обошлось и без сюрпризов. Например, в совершенно необычной для артиста композиции «Miss Me» Бандик уходит от танцевальных мотивов к неторопливому и атмосферному инструменталу, украшением которого стал воздушный вокал восходящей звезды синт-попа Абры — именно так и должен выглядеть современный фанк!

The Drums — «Body Chemistry»

Пожалуй, главные адепты инди-поп сцены — The Drums с каждым своим релизом доказывают: все новое — это хорошо забытое старое. Первый сингл «Body Chemistry» с их грядущего пятого альбома «Brutalism» не является исключением: здесь и любимый музыкантами лоу-фай, элементарные гитарные рифы и присущая бэнду юность и беззаботность в сочетании с тоскливой любовной лирикой.

Литтл Симз — «Selfish»

За свои 24 года британская рэперша Литтл Симз успела наделать шуму на современной хип-хоп сцене, выпустив в 2015-м дебютный альбом «A Curious Tale of Trials and Persons», а также успев посотрудничать с Khalid, The Hics и Gorillaz. Судя по новому синглу «Selfish» с третьего лонгплея «Grey Area» (релиз 1 марта), артистка постепенно уходит от жесткой подачи и агрессивного вокала в сторону поп-музыки. Трек получился куда более спокойным, в отличие от хитов «Wings» или «101 Fm», а ярким акцентом в нем стал пылкий и обаятельный вокал соул-певицы Клео Сол и совершенно милейшие клавиши в исполнении Симз. Сама рэперша в интервью BBC Radio 1 назвала грядущую пластинку своей лучшей работой.

Мэгги Роджерс— «Light On»

24-летняя артистка из Истона Мэгги Роджерс, в 2016 году получившая признание со стороны Фаррелла Уильямса, выпустила дебютный альбом под названием «Heard It In a Past Life». В своем творчестве певица вдохновляется атмосферой 80-х и местами напоминает девичье рок-трио из Калифорнии HAIM, но, несмотря на (на первый взгляд) характерное поп-звучание, остается яркой и запоминающейся. Так, эмоциональная баллада «Light On» могла бы стать прекрасным саундтреком для подростковой романтической комедии благодаря мягкому и изящному вокалу Мэгги.