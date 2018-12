«Отказал Супербоулу»: Джей Зи против выступления Трэвиса Скотта

Американский рэпер Трэвис Скотт выступит совместно с группой Maroon 5 в рамках 53-го Супербоула, который пройдет в Атланте 3 февраля. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что на сцене также появятся Карди Би и Big Boi из Outkast. Кроме того, хип-хоп певица планирует в течение 13-минутного перерыва в игре исполнить и свою собственную песню.

По данным инсайдеров, рэпер Джей Зи пытается отговорить Трэвиса Скотта от выступления на масштабном мероприятии. В 2017 году он отказался выступать на Супербоуле, тем самым выразив поддержку американскому футболисту Колину Капернику, оказавшемуся в центре скандала.

«Я отказал Супербоулу, вам нужен я, а вы мне – нет, // Каждую ночь мы в зоне защиты, скажите НФЛ, что мы тоже на стадионах», — произносит Джей Зи в песне «Apeshit», написанной совместно с Бейонсе в июне 2018 года.

В 2016-м игрок Национальной футбольной лиги США Колин Каперник отказался вставать во время исполнения национального гимна. Футболист сделал это в знак протеста против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам.

В дальнейшем подобные акции среди футболистов стали массовыми, что привело к скандалам, недовольству патриотически настроенных болельщиков и, в частности, осуждению со стороны президента США Дональда Трампа.

В сентябре Каперник, с 2017 года не имеющий контракта, обвинил НФЛ в организации сговора с целью не дать ему продолжить карьеру.

Рэпер Джей Зи не раз публично оказывал поддержку футболисту. Так, во время одного из своих концертов в рамках тура «4:44» исполнитель заявил, что в ситуации с Колином речь идет не «о флаге», а «о справедливости».

«Я хочу, чтобы вы поняли, когда люди стоят на коленях и поднимают кулак, — здесь речь идет не о флаге, а о справедливости», — цитирует рэпера Billboard.

О том, что Maroon 5 готовится выступить на главной арене США стало известно в конце сентября. Сами артисты неоднократно признавались в том, что мечтают выступить на престижном шоу. В последний раз об этом говорил лидер группы Адам Левин. В интервью Говарду Стерну вокалист заявил, что «коллектив очень хочет выступить на Супербоуле».

В 2018 году группа Maroon 5 выпустила кавер-версию «Three Little Birds» Боба Марли. Cингл группы «Girls Like You» с альбома 2017 года «Red Pill Blues», на котором в качестве приглашенной вокалистки вступила Карди Би, дебютировал на втором месте в чарте Billboard Hot 100.

В перерыве 52-го Супербоула, прошедшего 4 февраля этого года, выступил Джастин Тимберлейк, для которого это появление стало уже вторым после печально известного скандального выступления в 2004 году, где он пел дуэтом с Джанет Джексон.

Тогда певица исполнила попурри из песен «All for You» и «Rhythm Nation», после чего к выступлению присоединился Тимберлейк с композицией «Rock Your Body». Исполнив строчку «gonna have you naked by the end of this song» («чтобы ты была голой к концу этой песни»), Тимберлейк дернул Джанет за верхнюю часть костюма и оторвал от него кусок, в результате чего грудь певицы оголилась.

После шоу Джексон принесла публичные извинения и назвала произошедшее «несчастным случаем», отметив, что по плану Тимберлейк должен был дернуть бюстье так, чтобы на виду оказался только ее лифчик.

52-й Супербоул посмотрели по телевизору 103,4 млн человек, что по традиции стало самым высоким рейтингов среди всех передач в году. Рекордным же по количеству телезрителей стала игра 2015 года. Тогда матч посмотрели 114,5 млн зрителей.

Финальная игра Национальной футбольной лиги уже давно превратилась из сугубо спортивного мероприятия в феерическое шоу с выступлениями популярных артистов. В разное время на Супербоуле выступали такие звезды, как король поп-музыки Майкл Джексон, популяризатор твиста Чак Берри, а также Дайана Росс, Бритни Спирс, Принс, Бейонсе, Леди Гага и многие другие.

В начале 2018 года рэпер Трэвис Скотт выпустил третий студийный альбом «Astroworld». В США пластинка дебютировала на первом месте хит-парада Billboard 200. Кроме того, музыкант был номинирован на премию «Грэмми» в категории «лучший рэп-альбом» («Astroworld») и «лучшее рэп-исполнение» (песня «Sicko Mode» совместно с Дрейком).