Премьеры: «Поиск», «Дон Кихот» Гиллиама и «Сердце мира»

«Поиск» («Searching»), Аниш Чаганти

Долгожданный триллер от продюсера Тимура Бекмамбетова и режиссера Аниша Чаганти, созданный в ранее уже испробованном отечественным кинематографистом формате скринлайф, в котором действие разворачивается на экранах девайсов. Подробнее о новинке можно прочитать в нашей рецензии, однако если говорить кратко, то «Поиск» прямо сейчас, пожалуй, лучший представитель этого авторского жанра.

«Тайна дома с часами»

(«The House with a Clock in Its Walls»), Элай Рот^^^

Комедийное фэнтези от создателя целого ряда трешовых ужастиков Элая Рота буквально наполнено волшебством: тут и прекрасные Джек Блэк с Кейт Бланшетт, и яркие спецэффекты, и множество фантастических существ и предметов. При просмотре фильма может возникнуть ощущение, что это очередной спин-офф »Гарри Поттера», однако на деле «Тайна дома с часами» является экранизацией книги Джона Беллэрса, известного своими готическими романами.

«Человек, который убил Дон Кихота» («The Man Who Killed Don Quixote»), Терри Гиллиам

«Человек, который убил Дон Кихота» из-за целого ряда проблем и трудностей находился в производстве без малого 30 лет, но, как показал Каннский кинофестиваль, ожидание того стоило: аплодисменты в зрительном зале по окончании картины культового режиссера Терри Гиллиама не стихали на протяжении почти десяти минут.

Реклама

Тем печальнее, что недавним решением суда кинематографиста лишили прав на его творение, передав их первому продюсеру проекта Пауло Бранко. Лента повествует об успешном режиссере Тоби Граммете (Адам Драйвер), в поисках вдохновения отправляющегося в деревню, где он в прошлом снимал свою первую работу. Там он встречает бывшего подопечного, когда-то сыгравшего Дон Кихота, а ныне уверенного, что Рыцарем печального образа он является и в действительности. В Граммете же он видит своего Санчо Пансу...

«Сердце мира», Наталия Мещанинова

Первый полноценный (в силу череды неудачных обстоятельств) режиссерский дебют Наталии Мещаниновой, которая написала сценарий к «Аритмии» Бориса Хлебникова. На этот раз Мещанинова стояла у руля, а Хлебников работал над сценарием — их совместный труд вновь с триумфом выступил на «Кинотавре», а недавно был тепло встречен в Торонто. «Сердце мира» — это драма об одиноком ветеринаре Егоре, который работает на захолустной станции для тренировки охотничьих собак и мечтает стать полноценным членом семьи владельца базы Николая Ивановича. Впрочем, по-настоящему близкими Егору являются вовсе не люди, а животные: они не способны на предательство и подлость, а значит, никогда не сделают больно.

«Профессионал» («Siberia»), Мэттью Росс

От любимого всеми «Профессионала» 1981 года здесь только название (и то лишь благодаря фантазии отечественных прокатчиков). В криминальном триллере о противостоянии американского торговца драгоценностями и русских бандитов в антураже лютой Сибири снялся вроде бы непотопляемый Киану Ривз, но, кажется, даже это не спасет ленту от всеобщего гнева: судя по первым отзывам, это один из худших проектов актера.

Фильм Сарика Андреасяна об авиакатастрофе над Боденским озером и ее жутких последствиях выходит на российcкие экраны спустя всего год с небольшим после премьеры «Последствий» Эллиотта Лестера, драмы, обращающейся (пусть и без использования реальных имен) ко все той же трагедии, шокировавшей мир в прошлом десятилетии. В российском варианте роль Виталия Калоева исполняет Дмитрий Нагиев (против Арнольда Шварценеггера в западной), и, по мнению некоторых критиков, именно он является наиболее светлым пятном «Непрощенного».