Плейлист: Лана дель Рей, Smashing Pumpkins, Эминем и Хаски

Лана дель Рей — «Mariners Apartment Complex»

Лана дель Рей известна непостоянством в хорошем смысле этого слова — каждая ее пластинка звучит непохоже на предыдущую. На новом сингле певица погружается в поп-роковые 70-е с их шелестом акустической гитары, патетическими клавишными и глуховатыми ударными. Нечто похожее сооружал фронтмен The Black Keys Дэн Ауэрбах на своем последнем сольном лонгплее (он же продюсировал «Ultraviolence» Дель Рей) — но в этот раз процессом руководил солист Bleachers Джек Антонофф.

The Smashing Pumpkins — «Silvery Sometimes (Ghosts)»

Возглавляемые Корганом The Smashing Pumpkins продолжают исправно выпускать новый материал, но хороших песен от них уже давно не было слышно. «Silvery Sometimes (Ghosts)» — долгожданное исключение, которое вызывает в памяти саунд альбома «Mellon Collie and the Infinite Sadness» и самую, наверное, популярную вещь коллектива — «1979».

Злой Эминем и не думает униматься — рэпер не смог оставить без ответа дисс Машин Ган Келли, который парировал выпады Маршалла Мэтерса с трека «Not Alike» на альбоме «Kamikaze». За два дня «Killshot» собрал 45 миллионов просмотров на ютьюбе. Ознакомиться с продолжительной историей конфликта можно на ресурсе Genius.

Jungle — «Pray»

Британские гении неосоула Jungle наконец-то представили второй студийный альбом «For Ever», в котором все (естественно) хорошо — а особенно поражает концовка пластинки, пятиминутная эпическая любовная баллада «Pray», припев которой очень уж отдает творчеством упомянутого выше Ауэрбаха из The Black Keys.

Иван Дорн и Вакула — «Опомнись»

Иван Дорн, помимо того, что продолжает делать породистый хаус, которого в поп-музыке постсоветского пространства все еще днем с огнем не сыскать, не забывает и веселиться. Артист презентовал новую песню «Опомнись» на украинском телеканале «1+1» (а на украинском ТВ он не появлялся добрых два года) со словами: «Посвящается всем и каналу «1+1». Вчера бегали за мной на заправках, сегодня я у них в музыкальных заставках». Таким образом он намекнул на прошлогодний эпизод, когда журналисты канала настойчиво пытались взять у него комментарий по поводу интервью у Юрия Дудя. Из эфира все это дело вырезали.

Хаски — «Убить рэпера»

Хаски ударился в акционизм — за последние дни он успел выложить в инстаграм видео, на котором удаляет с компьютера свой второй альбом «Евангелие от собаки» (а после и сам компьютер разбивает), проветриться часок под балконом номера в отеле «Ритц-Карлтон», притворяясь повешенным, а также выпустить два трека, на которых прощается с рэпом и ударяется в панк-рок. Что происходит — непонятно, но интересно.

The Black Eyed Peas — «Big Love»

Оставшиеся без Ферги The Black Eyed Peas, за этот год неоднократно напомнившие своим слушателям о своих хип-хоп-корнях, теперь обратились к прямолинейному стадионному попу. Мило, громко и богато — но темы остались прежними: проблемы из-за свободного ношения огнестрельного оружия и полицейский произвол в отношении афроамериканцев. Но в эти времена главное — не забывать о любви, считают The Black Eyed Peas.

Sleaford Mods — «Gallows Hill»

Прекрасные британские гопники Sleaford Mods все еще гопники — что они, собственно, и пытались доказать на новом EP.

The Ting Tings — «Blacklight»

Выстрелившие в нулевых диско-панки The Ting Tings возвращаются после четырехлетнего молчания — за это время они успели где-то нахвататься всякого драм-н-бейсу, который им неожиданно к лицу.

6лэк — «Let Her Go»

Атлантский рэпер Рикардо Валентайн, известный как 6лэк, представил сиквел своего дебютного полнометражного диска «Free 6lack» — «East Atlanta Love Letter». Как и следует из названия, на альбоме исполнитель признается в любви родному городу, а особенно удачно выходит на «Let Her Go», которая вполне способна тягаться с его же «Switch», одним из самых убедительных рэп-хитов ушедшего лета.