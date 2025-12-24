На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В связи со взрывом в Москве возбуждено уголовное дело

Следком возбудил дело по факту взрыва на юге Москвы
Кадр видео: Telegram-канал «ОРЕХОВО-БОРИСОВО | ЗЯБЛИКОВО ОНЛАЙН»

В связи со взрывом на юге Москвы, в результате которого пострадали сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

В заявлении говорится, что следователи и криминалисты совместно с оперативными службами устанавливают обстоятельства «инцидента», во время которого пострадали двое сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС). В настоящее время проводится осмотр места происшествия на Елецкой улице и изучаются записи видеонаблюдения. Будет назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

24 декабря сообщалось, что два сотрудника полиции получили серьезные ранения в результате взрыва в легковом автомобиле рядом с отделением полиции на юге Москвы. По предварительным данным, неизвестный бросил взрывное устройство в окно машины, припаркованной в районе Орехово-Борисово. У одного из пострадавших травмированы ноги.

Ранее был назван возможный мотив покушения на генерала Сарварова.

