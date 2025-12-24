Глава РФПИ Дмитриев пошутил, что фон дер Ляйен запретят въезд в США

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пошутил в социальной сети X, что председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен запретят въезд в США.

«Ух ты, значит, Урсула Pfizer фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список лиц, которым запрещен въезд в США?» — написал он.

Таким образом Дмитриев отреагировал на пост госсекретаря США Марко Рубио о том, что Госдепартамент собирается принять шаги по запрету въезда на территорию Соединенных Штатов «ведущим деятелям глобального цензурно-промышленного комплекса».

Накануне профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал фон дер Ляйен «новым рейхсфюрером».

В декабре 2025 года он уже называл главу ЕК «главной ведьмой» и отмечал, что она разрушает европейский континент.

19 декабря профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко заявил, что фон дер Ляйен является «сбитым летчиком».

Ранее Орбан придумал прозвище главе Еврокомиссии.