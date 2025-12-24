На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава РФПИ пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен

Глава РФПИ Дмитриев пошутил, что фон дер Ляйен запретят въезд в США
true
true
true
close
vonderleyen/X

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пошутил в социальной сети X, что председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен запретят въезд в США.

«Ух ты, значит, Урсула Pfizer фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список лиц, которым запрещен въезд в США?» — написал он.

Таким образом Дмитриев отреагировал на пост госсекретаря США Марко Рубио о том, что Госдепартамент собирается принять шаги по запрету въезда на территорию Соединенных Штатов «ведущим деятелям глобального цензурно-промышленного комплекса».

Накануне профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал фон дер Ляйен «новым рейхсфюрером».

В декабре 2025 года он уже называл главу ЕК «главной ведьмой» и отмечал, что она разрушает европейский континент.

19 декабря профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко заявил, что фон дер Ляйен является «сбитым летчиком».

Ранее Орбан придумал прозвище главе Еврокомиссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами