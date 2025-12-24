Россиян предупредили о вреде гирлянд для нервной системы питомцев

Многие знают, что электрические гирлянды потенциально опасны для питомцев: животные могут проглотить ее часть или получить удар током. Однако есть и неочевидный вред популярного аксессуара для кошек и собак. Нервное напряжение, бессонница, приступы эпилепсии — обо всем этом «Газете.Ru» рассказала Александра Ильюхина, ветеринарный врач-невролог Vetcity Clinic.

Гирлянды влияют на нервную систему через зрительный анализатор. У кошек и собак в целом более повышена чувствительность к свету, чем у людей, так как под сетчаткой у них находится отражающий слой — тапетум.

«Яркий свет в сочетании с частым мерцанием и сменой цветов создает постоянную сенсорную нагрузку. Как итог, у собак и кошек может вырасти нервное напряжение, особенно у тревожных питомцев. В новогоднюю ночь это дополнительный стресс-фактор для многих животных, которые болезненно переживают грохот салютов», — предупреждает ветеринар.

Мерцающие вечером и ночью гирлянды также мешают выработке мелатонина (гормона сна) — так происходит и у людей, и у животных. Из-за этого у собак и кошек нарушаются циркадные ритмы, то есть внутренние биологические часы, которые регулируют режим сна и бодрствования. Все это чревато беспокойством, бессонницей и даже повышением агрессивности у питомцев.

Мерцание света (стробоскопические эффекты, яркие вспышки) — это известный триггер для фотосенситивной эпилепсии (светочувствительной). Приступы провоцируются через нейронную реакцию на ритмичные световые паттерны. У животных с эпилепсией зрительная кора головного мозга может чрезмерно реагировать на определенные световые стимулы, что приводит к генерализации электрической активности и возникновению судорожного приступа. То есть аксессуар не станет первопричиной болезни, но если питомец уже страдает этим неврологическим заболеванием, необходимо оградить его от мерцающих гирлянд.

«Всем домашним собакам и кошкам нужны укромные уголки, где они смогут отдыхать без внешних раздражителей, спать в полной темноте. Постарайтесь не размещать наряженные елки и другие электрические украшения рядом с лежанками, когтеточками, мисками (и наоборот). Тем более нельзя надевать на питомцев гирлянды с целью фотосессии — помним про риски удара током и нервного напряжения. Рекомендую ограниченно использовать мерцающие режимы у гирлянд, и, конечно, на ночь или при уходе из дома необходимо выключать электрические украшения из сети — для безопасности всех членов семьи», — резюмирует Ильюхина.

