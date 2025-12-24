На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аглая Тарасова попросила помочь коллеге с онкозаболеванием

Аглая Тарасова попросила о помощи в сборе средств на лечение Поднозова
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Актриса Аглая Тарасова впервые после приговора на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратилась за помощью в сборе средств на лечение коллеги, актера Дмитрия Поднозова, у которого диагностировали рак легких с метастазами в мозг.

По словам Тарасовой, болезнь прогрессирует очень быстро, и актер не может работать. В ближайшие полгода ему требуется финансовая поддержка для оплаты консультаций, анализов и сопутствующих процедур. Сумма сбора не уточняется.

На призыв откликнулся коллега Поднозова по сериалу «Порода» Сергей Жигунов, поддержавший инициативу по сбору средств. Он отметил, что актер недавно завершил съемки и теперь столкнулся с тяжелым испытанием.

23 декабря пресс-служба театра «Особняк» сообщила, что у Поднозова обнаружили рак легких с метастазами в мозг.

Состояние Поднозова, известного по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Литейный», оценивается как тяжелое. Лечение еще не определено, все его спектакли отменены на ближайшие полгода.

Ранее Аглая Тарасова пожертвовала 200 тыс. рублей в фонд защиты от наркотиков.

