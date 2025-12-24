При взрыве на юге Москвы пострадали два сотрудника полиции

SHOT: при взрыве на улице Ясеневой в Москве пострадали два сотрудника полиции

Два сотрудника полиции получили серьезные ранения в результате взрыва в легковом автомобиле рядом с отделением полиции на юге Москвы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По предварительным данным, неизвестный бросил взрывное устройство в окно машины, припаркованной на улице Ясеневой в районе Орехово-Борисово. С пострадавшими работает бригада скорой медицинской помощи.

На месте происшествия также работают полиция и взрывотехники. Очевидцы ранее сообщали о двух людях, убегающих с места взрыва.

Очевидцы рассказали, что услышали минимум два громких хлопка, после чего увидели дым и возгорание. На месте работают не менее шести автомобилей экстренных служб. У одного из пострадавших травмированы ноги.

22 декабря на этой же улице взорвался автомобиль, в результате чего не выжил начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Ранее был назван возможный мотив покушения на генерала Сарварова.