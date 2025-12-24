Аэропорт Домодедово ограничил работу

В районе московского аэропорта Домодедово ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, в связи с предпринятыми мерами авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

«Возможны корректировки в расписании части рейсов», — написал Кореняко.

Он добавил, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

План «ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.