Килинкаров: пик эскалации конфликта на Украине будет в праздничные дни

Пик эскалации украинского конфликта придется на праздничные дни. Об этом в беседе с изданием «Ридус» заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«В праздничные дни будет пик эскалации боев и атак на энергетическую систему, чтобы принудить украинскую сторону сесть за стол переговоров и договориться», — сказал экс-парламентарий.

24 ноября член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков допустил окончание специальной военной операции (СВО) на Украине на условиях России в 2026 году.

По его словам, результаты недавнего опроса говорят о том, что 80% жителей Украины выступают за немедленное заключение мира. Люди осознают, что зима на Украине может быть непростой, так как Вооруженные силы России целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру республики, отметил сенатор.

17 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Россия не добьется своих целей.

Ранее в России назвали признак приближения окончания СВО.