На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший депутат Рады назвал время пика эскалации украинского конфликта

Килинкаров: пик эскалации конфликта на Украине будет в праздничные дни
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пик эскалации украинского конфликта придется на праздничные дни. Об этом в беседе с изданием «Ридус» заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«В праздничные дни будет пик эскалации боев и атак на энергетическую систему, чтобы принудить украинскую сторону сесть за стол переговоров и договориться», — сказал экс-парламентарий.

24 ноября член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков допустил окончание специальной военной операции (СВО) на Украине на условиях России в 2026 году.

По его словам, результаты недавнего опроса говорят о том, что 80% жителей Украины выступают за немедленное заключение мира. Люди осознают, что зима на Украине может быть непростой, так как Вооруженные силы России целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру республики, отметил сенатор.

17 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Россия не добьется своих целей.

Ранее в России назвали признак приближения окончания СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами