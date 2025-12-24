На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фтизиатр назвал один из основных признаков туберкулеза

Врач Пятибратова: длительный сухой кашель может свидетельствовать о туберкулезе
Turistas/Shutterstock/FOTODOM

Первым и основным признаком возможного заболевания туберкулезом является длительный и сухой кашель. Об этом РИА Новости сообщила главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова.

Она подчеркнула, что туберкулез только в развернутых стадиях дает какую-то яркую симптоматику. До этого он практически протекает бессимптомно. Поэтому абсолютным поводом для обращения к врачу должен стать длящийся в течение двух-трех недель сухой или малопродуктивный кашель, особенно не связанный с ОРВИ.

Кроме того, тревожными признаками являются слабость, быстрая утомляемость, потеря веса, длительное небольшое повышение температуры, потливость. При этом также следует обратиться к врачу.

Пятибратова напомнила, что для профилактики туберкулеза необходимо ежегодно проходить флюорографическое обследование.

19 декабря сообщалось, что в Новосибирске в одной из городских школ выявили очаг туберкулеза, заболевание подтвердили у шести человек.

Ранее были названы самые устойчивые к антибиотикам бактерии.

