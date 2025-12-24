На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия обвинила США в «ковбойском поведении» в адрес Венесуэлы

Небензя: власти США ведут себя в адрес Венесуэлы по-ковбойски
Jeampier Arguinzones/dpa/Global Look Press

Власти США ведут себя в адрес Венесуэлы «по-ковбойски» и могут использовать практику интервенций в отношении других стран Латинской Америки. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон ответственен «за катастрофические последствия подобного ковбойского поведения» для жителей заблокированной Боливарианской Республики.

«К сожалению, есть все основания полагать, что действия США по отношению к Венесуэле — не разовая акция. Эта разворачивающаяся интервенция может стать шаблоном для будущих силовых действий против латиноамериканских государств», — сказал постпред.

Также он отметил, что Соединенные Штаты под предлогом борьбы с наркотрафиком и терроризмом в Латинской Америке скрывают задачу наращивания своей военной группировки в этом регионе.

«И оказания давления на независимое государство, политика которого не устраивает Вашингтон», — добавил дипломат.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия может помочь Венесуэле.

