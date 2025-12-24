На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали об индексации всех фиксированных выплат к пенсии

Депутат Нилов: страховые пенсии в России вырастут с 1 января 2026 года
Илья Питалев/РИА «Новости»

Страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров в России с 1 января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, вырастет как стоимость пенсионного балла (индивидуального пенсионного коэффициента), так и размер фиксированной выплаты.
Стоимость одного балла увеличится с нынешних 145,69 рубля до 156,76 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии составит 9,6 тысячи рублей против примерно 8,9 тысячи рублей в 2025 году.

Нилов отметил, что повышенную фиксированную выплату, которая также будет проиндексирована, получают отдельные категории граждан. К ним относятся пенсионеры старше 80 лет и граждане, проработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве.

Как сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина, пенсии работающим пенсионерам в России увеличатся дважды в 2026 году — в январе и августе.

Ранее в ЛДПР предложили ввести новые льготы для ветеранов труда.

