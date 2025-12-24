На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пушков оценил отказ Венгрии, Словакии и Чехии участвовать в выдаче кредита Украине

Пушков: отказ стран ЕС от кредита Украине отражает мнение многих европейцев
true
true
true
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что позиция Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту Украине отражает мнение не только граждан этих трех стран, но и граждан других стран ЕС. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Если в Брюсселе считают, что политика принуждения к поддержке замыслов Еврокомиссии не вызывает отторжения в ЕС, то там глубоко ошибаются. Отказавшись участвовать в выделении Украине 90 млрд долларов из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев», — подчеркнул Пушков.

Пушков добавил, что последние опросы в некогда проевропейской Польше показывают, что 25% поляков поддерживают выход страны из ЕС.

«Да, большинство поляков - 65,7% — по-прежнему поддерживает членство Польши в ЕС, но.. число его противников постоянно растет. К ним относится уже каждый 4-ый поляк», — привел данные опроса компании IBRiS российский сенатор.

19 декабря лидеры ЕС приняли решение предоставить Украине кредит в размере €90 млрд, который будет финансироваться за счет бюджета Европейского союза, а не за счет замороженных российских активов. Эти средства предназначены для удовлетворения финансовых потребностей Киева в 2026 и 2027 годах. При этом, как решили в ЕС, возврат кредита украинские власти смогут осуществить только после получения компенсации от России.

Пушков заявил о «глубокой душевной болезни» у сенатора США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами