Стало известно точное время наступления в России астрономической весны

Астрономическая весна наступит в России в 17:46 мск 20 марта. Об этом ТАСС рассказали в Московском планетарии.

Ученые пояснили, что именно этот момент произойдет весеннее равноденствие. Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в Северное полушарие небесной сферы. В Южном же полушарии наступит астрономическая осень.

Равноденствие наблюдается два раза в год — в сентябре и марте. В эти дни продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова. Солнце находится над и под горизонтом ровно по 12 часов.

До этого сообщалось, что самый короткий световой день в году в России и других странах Северного полушария наступит 21 декабря. В городе Полярные Зори в Мурманской области будет светло всего 18 минут.

20 декабря в Московском планетарии сообщили, что астрономическая зима в России начнется со звездопада, который при ясной погоде можно будет наблюдать в ночь с 21 на 22 декабря на всей территории страны. По информации ученых, пик метеорного потока Урсиды придется на самую длинную ночь года, ночь солнцестояния. Ожидается до 10 метеоров в час.

