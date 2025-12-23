На Чернобыльской АЭС предупредили о разрушении саркофага при новом ударе

Защитный саркофаг на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) может разрушиться в случае нового удара. Об этом заявил директор ЧАЭС Сергей Тараканов, сообщает телеканал France 24.

По его словам, если ракета или беспилотник попадут в саркофаг или упадут где-то рядом с ним, это «вызовет мини-землетрясение в районе».

«Никто не может гарантировать, что защитное сооружение устоит после этого. В этом заключается главная угроза», — сказал Тараканов.

6 декабря в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что новый саркофаг на ЧАЭС утратил свои основные функции безопасности.

В феврале в интернете появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ тогда писали, что саркофаг ЧАЭС был атакован с помощью ударного дрона. Киев пытался обвинить Москву, но никаких доказательств не привел. Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва, установив, что беспилотник пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре. Конструкция здания не была повреждена, а радиационный фон остался в норме.

Ранее на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут.