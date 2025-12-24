На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве на улице, где позавчера взорвали генерала, произошел новый взрыв

SHOT: при взрыве автомобиля на улице Ясеневой в Москве пострадал человек
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «ОРЕХОВО-БОРИСОВО | ЗЯБЛИКОВО ОНЛАЙН»

Несколько взрывов и пожар произошли на парковке в районе Орехово-Борисово на юге Москвы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел у полицейского участка на улице Ясеневой. Очевидцы рассказали, что услышали минимум два громких хлопка, после чего увидели дым и возгорание. На месте работают не менее шести автомобилей экстренных служб.

Уточняется, что на месте обнаружен пострадавший с травмами ног, а взрывотехники начали проверку соседних машин.

22 декабря на этой же улице взорвался автомобиль, в результате чего не выжил начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

В Следственном комитете уточнили, что это произошло в результате взрыва самодельного взрывного устройства, которое установили под днищем его машины.

После этого депутат Госдумы Юрий Швыткин выразил мнение, что России нужно сделать все возможное для признания Украины террористическим государством на фоне продолжения уничтожения формирований украинской армии в зоне СВО.

Ранее была раскрыта роль «кротов» в покушении на генерала Сарварова.

