Появились кадры с места крушения самолета с главой генштаба Ливии

СМИ, в том числе агентство DHA, опубликовали кадры с места крушения разбившегося в Турции самолета, на борту которого находился начальник генерального штаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад.

На них можно увидеть работу специальных служб, которые занимаются поиском обломков воздушного судна.

Также на кадрах запечатлено прибытие для участия в расследовании специалистов из Ливии.

Вечером 23 декабря глава базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба сообщил, что аль-Хаддад и его сопровождающие погибли в результате крушения самолета после вылета из Анкары. Всего на борту воздушного судна были пять человек.

Власти Ливии официально объявили трехдневный траур в связи с гибелью в авиакатастрофе в Турции аль-Хаддада и его сопровождающих.

Телеканал NTV сообщил, что связь с воздушным судном пропала вскоре после взлета. По информации этого СМИ, причиной крушения самолета, предварительно, стала техническая неисправность. Агентство IHA написало, что в районе Хаймана произошел сильный взрыв.

Ранее в Судане разбился военный грузовой самолет Ил-76.