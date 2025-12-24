На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Агроном дал советы, как выбрать свежие овощи к новогоднему столу

Агроном Куренин: свежие овощи можно определить по равномерному окрасу и аромату
close
Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Алексей Куренин, агроном, менеджер проектов Гродан, производителя субстратов из каменной ваты для выращивания овощных и цветочных культур (бизнес-подразделение РОКВУЛ), рассказал «Газете.Ru», на какие критерии стоит обратить внимание при выборе овощей к новогоднему столу.

Прежде всего, выбирая овощи, необходимо обратить внимание на дату производства и упаковки, а уже потом перейти к более детальному изучению.

Первый фактор — отсутствие вмятин и пятен. Свежесть овощей в первую очередь определяется по их внешнему виду. Поврежденная кожура, пятна или мягкие участки свидетельствуют о неправильном хранении либо начале процесса гниения.

«Так, свежие огурцы должны быть упругими и плотными — мягкость говорит о потере свежести. При выборе огурцов предпочтение стоит отдавать плодам среднего размера: они, как правило, более хрустящие и ароматные, чем крупные. Свежие томаты всегда упругие на ощупь, но не чрезмерно твердые, поскольку это признак незрелости, и не слишком мягкие, что указывает на перезрелость. Также важно учитывать условия в магазине: огурцы и томаты не должны лежать под прямыми солнечными лучами или храниться на холодной полке, так как это негативно сказывается на их вкусе и качестве», — объяснил он.

Второй — окрас плода, он должен быть равномерным. Цвет овощей — один из ключевых показателей их свежести и зрелости. Однородный окрас свидетельствует о правильных условиях выращивания и полноценном созревании. Кожура огурцов должна быть плотной, блестящей и насыщенно-зеленой: появление желтизны указывает на перезрелость, а морщинистая поверхность или влажные пятна — на начало порчи.

«Важно также обратить внимание на плодоножку: свежая, зеленая плодоножка говорит о том, что огурец был сорван недавно. Цвет томатов, в зависимости от сорта, может быть красным, розовым или желтым, но кожура должна оставаться гладкой и без трещин. При этом не стоит настороженно относиться к безупречному внешнему виду плодов: овощи, выращенные в современных тепличных хозяйствах, отличаются привлекательностью благодаря созреванию в оптимальных климатических условиях, что позволяет сохранить не только эстетичный внешний вид, но и насыщенный вкус», — подчеркнул агроном.

Третий фактор — аромат. Едва уловимый и натуральный аромат плодов говорит об их свежести, а его отсутствие является признаком недозрелости. Запах свежих огурцов должен быть легким и травяным, а если он кислый или затхлый, лучше отказаться от покупки. Аромат томатов должен быть сладковатым и насыщенным, особенно у плодоножки.

«Если запах практически не ощущается, это, как правило, указывает на то, что плоды еще не достигли полной зрелости», — сказал эксперт.

Правильные условия хранения после покупки позволяют значительно дольше сохранить свежесть овощей. В домашних условиях огурцы рекомендуется хранить при температуре 13–15 °C и отдельно от фруктов. Например, яблоки выделяют вещества, стимулирующие созревание, которые для огурцов становятся причиной преждевременного увядания.

«Томаты оптимально держать при температуре 10–14 °C. Более низкие показатели нарушают естественные физиологические процессы в плодах, отвечающие за формирование вкуса и аромата. Повышенная же температура, напротив, ускоряет созревание, но заметно сокращает срок хранения овощей», — резюмировал он.

Ранее россиян предупредили об опасности импортных овощей и фруктов зимой.

