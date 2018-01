Зачем убили Джанни Версаче

Что это такое

FX Кадр из сериала “Американская история преступлений: Народ против О. Джея Симпсона”

«Американская история преступлений» — очередной удачный проект телепродюсера, режиссера, сценариста и шоураннера Райана Мерфи. В начале нулевых он придумал «Части тела» — драму о двух талантливых пластических хирургах, заработавшую 45 номинаций на «Золотой глобус» и праймтаймовую «Эмми» (и ставшую лучшим драматическим сериалом по версии «Глобуса» в 2005-м). В 2009-м Мерфи запустил музыкальную драмедию «Хор» (в России шел под названием «Лузеры»), получившую по четыре «Эмми» и «Глобуса», а через два года придумал антологию «Американская история ужасов», в которой уже вышло семь сезонов (и ожидается еще как минимум два).

В начале 2016 года Мерфи презентовал новый сериал, в чем-то наследующий «Истории ужасов».

«Американская история преступлений» тоже является антологией — предполагается, что каждый сезон сериала будет посвящен какому-либо известному событию (как правило, криминального характера), которое наделало много шума в СМИ, но про которое в то же время известно либо немного, либо общеизвестные факты, скажем так, ошибочны. Первый сезон «Истории преступлений» был посвящен делу футболиста и актера О. Джея Симпсона, который в середине 90-х обвинялся в убийстве бывшей жены и ее любовника, но был оправдан судом присяжных, несмотря на ряд доказательств. Позже Симпсон все же оказался в тюрьме — в 2008-м году его обвинили в вооруженном ограблении и похищении людей, а судья приговорил его к 33-м годам лишения свободы. Впрочем, приговор предусматривал и досрочное освобождение за примерное поведение — так что уже в октябре 2017-го футболист оказался на свободе — но вся эта история оказалась за рамками 10 эпизодов «Народ против О. Джея Симпсона».





Версаче вместо «Катрины»

FX/«Амедиатека» Кадр из сериала “Американская история преступлений: Убийство Версаче”

Телеверсия дела О. Джей Симпсона помимо неплохих рейтингов (сериал транслировался на кабельном канале FX) получила целую россыпь престижных наград — выиграла четыре «Эмми» и два «Золотых глобуса» (в том числе как лучший мини-сериал). Эксперимент был признан удачным, а Мерфи позволили разрабатывать продолжение. Долгое время речь шла о том, что во втором выпуске антологии будет рассказано об урагане «Катрина», но потом концепция поменялась — и история о разрушительной силе природы перебралась на третий сезон (ее начнут снимать в начале 2018 года), а второй сезон снова отдали криминальной хронике прошлого — убийству знаменитого модельера Джанни Версаче.

Этот случай чуть более свежий, чем «дело Симпсона» — Версаче был убит на пороге своего дома в Майами-Бич летом 1997 года.

С первого взгляда, ничего загадочного в этом случае нет. Имя преступника известно — им был некий Эндрю Кьюнененом, застреливший до Версаче еще четверых человек; Кьюненен несколько дней скрывался от полиции и покончил с собой, оказавшись в окружении. Но есть ряд так и не проясненных следствием моментов — убийца и модельер вроде бы были знакомы друг с другом (оба имели гомосексуальную ориентацию), а мотивы совершенного Кьюнененом так никогда и не получили адекватного объяснения.





Что покажут в «Убийстве»



«Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» начинается не с момента собственно убийства. Авторы сериала рассказывают о том, что убийца и жертва были знакомы задолго до трагических событий — в 1990-м судьба свела их в одном из клубов Сан-Франциско на гей-вечеринке. А уже роковым летом 1997-го Эндрю Кьюненен (Даррен Крисс) оказывается в Майами-Бич, недалеко от дома модельера, проверяет пистолет и нервничает: у него за спиной уже несколько трупов, так что интерес полиции к нему — дело ближайшего времени.

Версаче (Эдгар Рамирес) тем временем ведет привычный образ жизни в роскошном доме.

Он общается со слугами и своими многолетним другом и партнером Антонио Д'Амико (его сыграл известный певец Рики Мартин), потом выходит в город, чтобы купить утренние газеты, неспешно идет назад — и в тот момент, когда Версаче уже готов оказаться в безопасности своего особняка, Кьюненен решается. Он несколько раз стреляет в свою жертву, а потом, сохраняя редкостное хладнокровие, обманывает полицейских.

Тело Версаче привозят в больницу, врачи делают все возможное, чтобы помочь, но вскоре признают свое поражение.

Полиции уже известно имя убийцы, объявление о розыске показывают все новостные каналы…

В Майами-Бич приезжают родственники модельера, среди которых его младшая сестра Донателла (Пенелопа Крус), они распространяют ряд заявлений для прессы, в которых просят не копаться в личной жизни. Сейчас уже известно, что Донателла Версаче примет бразды правления брендом, а Антонио Д'Амико получит по завещанию Джанни Версаче пожизненное содержание и откроет собственный модный дом.

В принципе, в первых сериях «Убийства Версачче» речь идет о достаточно общеизвестных вещах, но у «Американской истории преступлений» уже сложился определенный стиль изложения, так что следует надеяться, что в итоге мотивы содеянного Кьюнененом станут более понятными — хотя бы на уровне предположений.





Семья против фильма

FX/«Амедиатека» Пенелопа Крус в роли Донателлы Версаче в сериале “Американская история преступлений: Убийство Версаче”

Антологию «Американская история преступлений» пока что можно назвать экранизациями различных книг, которые описывают данные события. Так, сценарий первого сезона был основан на книге Джеффри Тубина «Главный забег в его жизни: Народ против О. Джея Симпсона». Для рассказа о смерти Версаче была выбрана книга спецкорра издания «Vanity Fair» Морин Орт «Вульгарные одолжения: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самая большая неудачная полицейская облава в истории США» («Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U. S. History»).

Несмотря на наличие документальной литературной основы (а Орт писала на основании проведенного ею расследования), модный дом Versace еще на стадии анонсирования заявил, что он не принимал никакого участия в работе над сериалом и не давал разрешения на что-либо.

«Сериал должен восприниматься лишь как художественный вымысел», — было сказано в заявлении.

Антонио Д'Амико тоже нарушил многолетнее молчание и назвал «Убийство Джанни Версаче» «нелепым» проектом — по его мнению, ни в одной из книг, посвященных этому преступлению, нет реальных фактов. Тем не менее, он согласился встретиться с Рики Мартином (сыгравшим его в сериале), чтобы убедиться, что его отношения с модельером будут показаны уважительно.

Родственники Джанни Версаче указали, что не участвовали ни в работе над книгой, ни в написании сценария сериала, а потому второй сезон «Истории преступлений» следует считать «исключительно вымыслом».

Райан Мерфи на это заметил, что сам ничего не выдумывал, а сведения из книги Орт никто за двадцать прошедших лет не опроверг.

Кроме того, известно, что не только Мартин встречался с прототипом своего героя, но и Пенелопа Крус разговаривала с Донателлой Версаче. «Я уверена, что некоторые сцены оттуда [из сериала] ей будет тяжело смотреть, потому что многие из них посвящены смерти ее брата, к которой я отношусь с большим уважением. Я делала это с большой любовью», — рассказывала Крус.

Мерфи во время премьеры «Убийства Джанни Версаче» рассказал, что съемочная группа обошлась с этой историей очень бережно. Он предложил считать сериал научно-популярной работой с элементами докудрамы. «Документальный фильм мы не делали», — заключил он.