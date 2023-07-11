Вызов ослабления рубля для инфляции в России

На фоне июльского ослабления рубля Банк России заявил, что будет учитывать динамику обменного курса при принятии решения о ключевой ставке. Как при этом в стране будет расти инфляция, спорят теперь все эксперты.

Многие эксперты сходятся во мнении, что изменения курса на 10 процентов за месяц не критичны. Во всяком случае, в сравнении с ситуацией конца 2014 – начала 2015 годов и в начале 2022 года. Поэтому опасения относительно резкого всплеска инфляции можно считать напрасными.

Изменение курса обусловлено многими фундаментальными факторами, но главным образом - снижением цен на нефть и экспортных доходов. Последние два месяца цены колеблются в пределах низких локальных средних уровней, с учетом высокой неопределенности состояния мировой экономики, они могут оставаться в этих границах довольно долго. Это и привело к переоценке величины экспортных доходов в среднесрочной перспективе, а это фундаментальный фактор обменного курса рубля.

При снижении ожидаемого притока валютной выручки от экспорта товаров рубль обесценивается, чтобы достичь макроэкономического равновесия. С одной стороны, российские экономические агенты смогут купить меньше импортных товаров на выручку от экспорта. С другой, некоторая девальвация рубля полезна и выгодна российским экспортерам. Как, впрочем, и бюджету – при слабом рубле его легче балансировать. Однако важно делать это так, чтобы в проигрыше не остались потребители и экономика в целом.

Мировая экономика сейчас находится в турбулентном периоде с неопределенным будущим уровня мировой деловой активности. В этой связи нельзя исключать условно оптимистический сценарий, в котором уровень мировой деловой активности растет вместе с ценами на сырьевые товары, что, в свою очередь, приводит к обратному отскоку рубля и замедлению потребительских цен. Кроме того, рост цен на энергоресурсы возможен и в результате снижения предложения нефти на мировом рынке в рамках стратегического взаимодействия ведущих стран-нефтеэкспортеров. Так уже бывало не раз.

Проводимая Банком России политика таргетирования инфляции и плавающего курса рубля эффективна с точки зрения стабилизации и деловой активности, и уровня инфляции. Если бы Центробанк исключительно поддерживал рубль, то относительные цены не смогли бы оперативно подстроиться, что привело бы к резкому снижению спроса на отечественные товары и спаду производства. При плавающем же курсе рубля спрос на отечественные товары для внутреннего потребления поддерживается за счет эффекта замещения. А ослабление курса увеличивает конкурентоспособность экспортно-ориентированных производств. Тогда как при фиксированном курсе все эти каналы поддержки перестанут работать, что и наблюдалось во время кризиса 2008-2009 годов.

Гипотетически при плавающем обменном курсе последствия ослабления рубля можно полностью нивелировать за счет замедления роста цен отечественных товаров. Однако такой подход потребует резкого повышения ключевой процентной ставки, приведет к снижению ВВП страны и росту безработицы. Проведение такой экономической политики нецелесообразно и опасно.

Наибольшим риском для долговременного увеличения инфляции в России мог бы стать рост инфляционных ожиданий, провоцирующий рост цен на все товары и запускающий инфляционно-девальвационную спираль. Однако проводимая Банком России денежно-кредитная политика таргетирования инфляции, а также меры поддержки экономики со стороны Правительства России успешно себя зарекомендовали и работают на среднесрочных горизонтах. Так что риски не велики и ослабление рубля будет нивелировано в рамках кратковременного увеличения инфляции.

Замедление инфляции в первом полугодии 2023 года может свидетельствовать о том, что процессы внутреннего производства аналогов импортных товаров интенсифицируются, появляются новые цепочки поставок. Если эти процессы по снижению издержек внутреннего производства будут далее развиваться в таком же темпе, это окажет сдерживающее воздействие на инфляцию. Все вышесказанное позволяет считать текущий официальный прогноз по инфляции на уровне 5,3 процента на конец года вполне реалистичным.

Автор — руководитель Центра математического моделирования экономических процессов ИПЭИ РАНХиГС