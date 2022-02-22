Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Депутат Аксаков обозначил срок внесения в Думу законопроекта о пенсионных... 19:15
Совфед одобрил использование вооруженных РФ сил за рубежом 19:10
Президент ФРГ Штайнмайер прервал визит в Сенегал из-за ситуации с Украиной 19:08
Путин подписал законы о ратификации соглашений о дружбе и сотрудничестве... 19:06
Борис Ротенберг: санкции Великобритании не повлияют на ФК «Сочи» 19:00
Скончался режиссер «Королевы бензоколонки» Литус 18:59
В Киеве призвали Европу забрать Украину к себе 18:55
В бундестаге возмутились из-за «замораживания» «Северного потока... 18:53
Спецназ США покинул Украину 18:46
Мама избитой в Копейске третьеклассницы пожаловалась, что в школе хотели... 18:46

Права человека: должен ли искусственный интеллект их соблюдать?

Страны мира с переменным успехом продолжают искать подходы к регулированию ИИ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
Как работают алгоритмы искусственного интеллекта? Вдруг кто-то специально изменил их для своей выгоды? А мы знаем это? Владислав Архипов, заведующий кафедрой теории и истории государства и права в СПбГУ, преподаватель Moscow Digital School, разбирает эти вопросы в своей колонке, а также объясняет, какие есть юридические особенности искусственного интеллекта, и, как они связаны с правами человека.

Сегодня есть масса способов применения искусственного интеллекта в повседневной жизни. Некоторые из них, в зависимости от страны, могут быть еще в диковинку, а некоторые уже хорошо нам знакомы — разговор с голосовым помощником, ботом из службы поддержки или получение в ленте социальной сети рекомендаций, основанных на работе алгоритмов. Кроме того, ИИ используется и в различных областях, где велика опасность причинения вреда человеку, в том числе, физического. Например, ДТП с участием беспилотных транспортных средств уже не являются гипотетической ситуацией – известны различные случаи, связанные с причинением вреда жизни и здоровью.
 
Использование искусственного интеллекта нужно рассматривать с точки зрения одного из главных, если не самого главного права человека – права на жизнь. Так, разработчикам ИИ важно учитывать меры для минимизации рисков причинения такого вреда, а также действовать по принципу «проектируемых мер безопасности» («by design»). На мой взгляд, этот подход должен пониматься максимально широко и включать в себя, в том числе, внимание к экологии и устойчивому развитию. Например, после оценки рисков и возможного воздействия проектируемой системы ИИ разработчикам необходимо заложить в нее технические меры безопасности – вплоть до «красной кнопки» и аварийного перехода на ручное управление.
 
Сегодня многие государства ищут подходы к регулированию искусственного интеллекта, но, на мой взгляд, наиболее подробным и системным документом, в котором прямо рассматривается проблема ИИ и прав человека, остается исследование европейского Комитета ad hoc по ИИ (CAHAI) – «Feasibility Study».

Авторы взяли за отправную точку права человека, как они известны согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод, последовательно сопоставили эти права с особенностями и рисками систем искусственного интеллекта.
 
Так, например, конвенция закрепляет право на человеческое достоинство и право на физическую и психическую неприкосновенность. Казалось бы, вполне классические права, существующие давно, но не факт, что прямо применимые в цифровом мире.
 
Однако CAHAI, отталкиваясь от них, предлагает, чтобы в тех областях применения ИИ, где есть риск нарушения права на человеческое достоинство, поскольку людей заменяет алгоритм, была предусмотрена возможность взаимодействия с человеком. Более того, если случай особенно чувствительный, взаимодействие в принципе должно строиться только с человеком. Но может быть и обратная ситуация: обойтись без использования искусственного интеллекта нельзя, и тогда людей надо уведомлять о том, что они взаимодействуют именно с ним. В качестве примера можно представить себе ситуацию, когда вы переписываетесь с кем-то, кого обоснованно считаете живым собеседником, возможно даже изливаете ему душу, например, если речь идет о сервисе психологического консультирования. А потом вдруг оказывается, что все это время вы говорили с роботом. В таких случаях моральный вред не всегда будет значителен, но досада пользователя будет вполне объяснима.
 
Рассматривая искусственный интеллект с точки зрения прав человека, необходимо также поднять вопрос защиты неприкосновенности частной жизни и персональных данных в цифровой среде. Уже опубликовано немало материалов о том, как социальные медиа обрабатывают данные пользователей для получения самых разных преимуществ.

Чего стоит скандал с Cambridge Analytica, где под видом безобидных тестов на Facebook собирались данные пользователей для последующего маркетингового воздействия.
 
Исходя из права на свободу и личную неприкосновенность человека необходимо очень осторожно подходить к вопросам использования персональных данных в системах ИИ. Так, на протяжении всего жизненного цикла систем искусственного интеллекта должны соблюдаться принципы и правила обработки персональных данных.
 
При этом, на мой взгляд, разработчикам и пользователям систем ИИ необходимо внедрять механизмы человеческого контроля для обеспечения данных прав пропорционально рискам. Человек должен иметь возможность отключить алгоритм или изменить его функционал, а разработчики в свою очередь должны иметь необходимые компетенции и квалификации для надлежащего контроля за соблюдением указанных ценностей. Пользователи ИИ должны стараться избегать «экономики внимания», ограничивающей автономию личности.
 
С точки зрения европейских исследователей, под вопросом находится широкое использование искусственного интеллекта в технологиях распознавания лиц и иных случаях обработки биометрической информации. Должен быть установлен высочайший уровень проверки при использовании ИИ в чувствительных сферах жизни - правоприменении, правосудии, отношении в области предоставления убежищ и миграции, здравоохранении, а также в общественной безопасности и трудоустройстве.
 
В других случаях важно, чтобы люди знали, что они взаимодействуют не с другим человеком, а с ИИ.

В таких ситуациях, по мнению авторов документа, также должно быть ясно, как человеку попросить «переключить» его на живого специалиста. Также здесь подразумевается требование отслеживаемости («traceability») и предоставления информации в случае, если системы ИИ могут негативно повлиять на права человека.
 
Информация о том, как работают системы ИИ, должна быть доступна пользователям и изложена в понятной для них форме.
 
Рекомендации для реализации непростые: пользователи могут нуждаться в том, чтобы были раскрыты все подробности действия алгоритмов и прочих программных средств, но такого рода информация может охраняться классическими инструментами права интеллектуальной собственности и коммерческой тайной.

Примерно с этим столкнулся гражданин США Лумис в деле против штата Висконсин, которое рассматривалось несколько лет назад. При вынесении против него решения использовались данные компьютерной системы COMPAS, которая спрогнозировала, что риск повторного совершения преступления этим гражданином был высокий. Однако на чем был основан такой прогноз, было непонятно – алгоритмы были неизвестны публике. Закрытость данных системы не дала каких-либо преимуществ при оспаривании решения.
 
Это обзор некоторых, но не всех последствий для регуляторного поля искусственного интеллекта, связанного с современными концепциями прав человека.

Во многом, данные подходы уже актуальны и для России, поскольку часть из них отражена в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта и Концепции развития регулирования отношений в сфере искусственного интеллекта и робототехники.
 
Основная мысль, связанная со всеми этими вопросами, кажется довольно простой, но важной – энтузиазм по поводу того, как новые технологии могут изменить нашу жизнь, очень хорош и может вызывать преимущественно восхищение, но за заменой обычных социальных институтов технологическими платформами нельзя забывать, что все это, в идеале, должно делаться для лучшего будущего человечества, где должно оставаться место человеческой личности, наделенной свободой и ответственностью.

Автор - доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), преподаватель Moscow Digital School.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Совфед разрешил Путину использовать российскую армию за рубежом
В Совфед поступило обращение президента об использовании российской армии за рубежом
«Изолируем банки». Великобритания ввела санкции против России
Лондон внес в санкционный список пять российских банков и трех миллиардеров
ФРГ остановила сертификацию «Северного потока — 2». В МИД РФ это назвали давлением на бизнес
Минэкономики Германии остановило процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2»
В Кремле предупредили о трудностях в случае разрыва Украиной дипотношений с Россией
Журналисты рассказали об обстреле под Донецком: «пули свистели над головой»
Борис Ротенберг: санкции Великобритании не повлияют на ФК «Сочи»
Мама избитой в Копейске третьеклассницы пожаловалась, что в школе хотели «замять» инцидент
Новости и материалы
Депутат Аксаков обозначил срок внесения в Думу законопроекта о пенсионных инвестиционных счетах
Совфед одобрил использование вооруженных РФ сил за рубежом
Президент ФРГ Штайнмайер прервал визит в Сенегал из-за ситуации с Украиной
Путин подписал законы о ратификации соглашений о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР
Скончался режиссер «Королевы бензоколонки» Литус
В Киеве призвали Европу забрать Украину к себе
В бундестаге возмутились из-за «замораживания» «Северного потока — 2»
Спецназ США покинул Украину
Путин направил в Совфед обращение об использовании армии за рубежом
В МИД Украины оценили возможность разрыва дипотношений с Россией
Журова: российские фигуристы выступили на Олимпиаде не хуже лыжников
Глава Минэнерго озвучил последствия отказа от запуска «Северного потока — 2»
Глава МИД ФРГ: Россия «почувствует последствия» из-за приостановки «Северного потока — 2»
Эрдоган прервал африканское турне из-за эскалации между РФ и Украиной
Анатолий Цой вернулся в шоу «Звезды в Африке»
Глава британского МИД подписала санкции против России
Венгрия перебросит войска к границе с Украиной
Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов — о Большунове: это явление, как Пушкин
Все новости
«Мы верим, что мощной войны против Украины не будет». Главное из нового заявления Зеленского
Владимир Зеленский рассмотрит запрос МИД Украины о разрыве дипотношений с Россией
В России снимут часть ограничений для посетителей театров, музеев и кафе
Попова анонсировала смягчение правил посещения музеев, фитнес-центров и общепита
Империи не будет. Зачем Алиев приехал к Путину
Алиев заявил Путину, что жители бывшего СССР по-прежнему должны учить русский язык
«Полномасштабная война с Россией или шанс на заморозку конфликта в Донбассе»
Украинские политологи оценили, чем грозит Киеву решение Москвы по ЛНР и ДНР
«Ситуация страшная для каждого бортпроводника. За смерть пассажира ответит весь экипаж»
Бортпроводница рассказала, что делает экипаж самолета в случае смерти пассажира
Какая новая технология погубит человечество? Отвечают ученые
Специалисты назвали самые опасные для человечества технологии
Король поп-арта и продавец искусства. 35 лет назад умер Энди Уорхол
Какой рис самый полезный — и как его правильно готовить
Диетолог Королева рассказала, кому нельзя есть рис
«Вольфович поправляется». Депутаты Госдумы рассказали о здоровье Жириновского
Володин сообщил, что врачи пока не отпускают Жириновского
«Не сомневайтесь, будет больно»: Лондон и Брюссель анонсировали санкции против Москвы
Боррель анонсировал принятие новых санкций против России 22 февраля
Китай пригрозил США полномасштабной конфронтацией
Глава МИД КНР заявил, что стратегия США нацелена на сдерживание Китая
«Спасибо, Россия!»: депутаты единогласно поддержали признание независимости ДНР и ЛНР
Госдума и парламенты республик Донбасса ратифицировали соглашения о дружбе и сотрудничестве
Обстрелы, погибшие и запрещенная техника ВСУ: о чем сообщают власти ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о гибели трех мирных жителей из-за диверсии украинских силовиков
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть