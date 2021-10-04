В ГТС Украины опровергли заявления о возобновлении транзита газа в Венгрию

Информация о том, что российская компания «Газпром» возобновила транзит газа через Украину в Венгрию, не соответствует действительности. Об этом сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

«Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — уточнил Макогон.

Ранее агентство РИА «Новости» со ссылкой на венгерскую газотранспортную систему (ГТС) сообщало, что транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины возобновили. Отмечалось, что по данным на 22.00 по мск 2 октября, через приграничный пункт «Берегово» перекачивалось более 200 тысяч кубометров газа в час.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.