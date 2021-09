Суэцкий канал вновь заблокирован кораблем

Суэцкий канал во второй раз за год заблокирован кораблем. Об этом сообщает Al-Ain.

Отмечается, что судно Coral Crystal застряло примерно на 54-м километре канала в Египте. Администрации Суэцкого канала пришлось временно, до освобождения Coral Crystal, приостановить движение кораблей.

На момент инцидента на канале было четыре судна, следующих в египетский город Суэц.

По данным Sky News Arabia, судно успешно сошло с мели, и канал вновь был открыт.

23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге несколько сотен судов собрались в очередь. 29 марта Ever Given вернули на фарватер, однако судно опять застряло из-за плохой погоды. Навигацию полностью удалось возобновить к вечеру того же дня.

Впоследствии суд в Египте вынес решение конфисковать контейнеровоз Ever Given до выплаты его владельцем компенсации. 4 июля сообщалось, что стороны пришли к соглашению, спустя три дня судно покинуло место стоянки. 29 июля контейнеровоз прибыл в порт Роттердама.