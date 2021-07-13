Зеленский потребовал гарантий по газу после пуска «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен иметь гарантии на 10-15 лет о «нормальном газоснабжении» после запуска «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Зеленский призвал подключить США к «нормандскому формату», а также потребовал обсудить вопрос «Северного потока — 2» на будущей встрече лидеров России, Украины, Франции и Германии. По итогам переговоров с германским канцлером Ангелой Меркель украинский президент просил давить на Москву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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