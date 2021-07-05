Появилось видео последствий ливней в Сочи

СМИ опубликовали видео, на котором показываются последствия ливней в Сочи. Об этом сообщает RT.

На кадрах, снятых из самолета, сначала можно наблюдать море, цвет которого стал мутно-коричневым. После этого борт пролетает над городом над рекой, которая вышла из берегов и затопила прилегающие участки.

Ранее глава города Алексей Копайгородский рассказал, что Сочи переходит в штатный режим работы после ливня, город справился со стихией. По его словам, уже начались восстановительные работы.

До этого в Сочи практически все реки вышли из берегов. Непогода началась 4 июля. Тогда прошел ураган, из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево. Погиб один человек, еще двое пострадали. В городе объявили штормовое предупреждение.