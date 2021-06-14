В России выросли цены на новостройки

В России новостройки подорожали за месяц на более чем 2%, пишет «Коммерсантъ».

По данным ЦИАН, в июне средняя стоимость первичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах составила 97,4 тыс. рублей за 1 квадратный метр.

Это на 2,1% больше по сравнению с началом мая этого года и на 26,4% относительно июня прошлого года.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов утверждает, средняя стоимость первичного жилья значительно выросла впервые за несколько месяцев. При этом в 9 из 16 городов подборки значение выросло на 2% и более, в 2 — отмечается падение.

За прошедший месяц наиболее заметный рост цен на новостройки был отмечен в Омске, где средняя стоимость выросла на 7%, до 69,8 тыс. рублей за 1 квадратный метр.

В Москве это значение выросло на 1%, до 258,3 тыс. рублей за 1 квадратный метр. В Петербурге — на 4%, до 178 тыс. рублей за «квадрат».

По сравнению с маем 2019 года стоимость жилья в крупнейших российских городах выросла почти в полтора раза. При этом покупательская способность на рынке снизилась.

Попов считает, что основная причина роста средних цен на крупных рынках связана с выводом в продажу новых, более дорогих корпусов.

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