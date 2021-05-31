В Белоруссии будут увольнять работников, принуждающих коллег к забастовкам

В Белоруссии руководители компаний смогут увольнять сотрудников, которые отбывают административный арест или принуждают коллег к забастовкам. Об этом рассказал заместитель министра труда и соцзащиты страны Игорь Старовойтов, пишет РИА «Новости».

«Появилось (в Трудовом кодексе Белоруссии) четыре новых основания для увольнения», — сказал Старовойтов.

Речь идет о пропуске работы из-за административного наказания, принуждении коллег к забастовкам, участии в незаконной акции и нарушении порядка работы с персональными данными. В таких случаях руководитель может уволить сотрудника, если посчитает последствия достаточно серьезными.

В то же время, по словам Старовойтова, забастовка продолжает оставаться крайней формой разрешения трудового спора.

«И, конечно же, чтобы забастовка была законной, нужно пройти всю процедуру ее объявления», — отметил представитель министерства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал оппозицию прекратить противостояние в стране. Лукашенко напомнил, что другой земли у белорусов не будет, никто ее не подарит. По его словам, в настоящее время начался жестокий передел мира.